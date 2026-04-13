김민석 총리, 폴란드 총리 만나 "포괄적 전략 동반자 관계…앞으로 더 발전"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 국무총리는 13일 투스크 폴란드 총리와 만나 전략적 동반자 관계 발전을 약속했다.
- 김 총리는 한국 방문 감사 인사와 함께 노동·민주주의 가치 공유를 강조했다.
- 투스크 총리는 경제 협력 모니터링과 안정적 협력 모범 사례를 밝혔다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 13일 폴란드 정부와 만나 "포괄적인 전략적 동반자 관계가 된 만큼 앞으로 더 발전하도록 최선을 다하겠다"고 약속했다.
김 총리는 이날 정부서울청사에서 도날드 투스크 폴란드 총리와 만나 "유럽이 아닌 국가를 처음 이렇게 선택해서 한국을 방문한 것을 다시 한 번 감사드린다"며 이같이 밝혔다.
김 총리는 "오늘 대통령님과 충분히 많은 대화를 하고 오신 것 같아 더욱 더 기쁘다. 폴란드와 대한민국 그리고 우리 투스크 총리님과 이재명 대통령은 국가적으로나 또 개인적으로나 노동과 민주주의의 가치를 공유하고 있다고 생각한다"고 말했다.
그러면서 "폴란드와 한국이 경제적으로나 민주주의에 있어서나 다 특별히 공통점이 많다. 무엇보다도 저는 개인적으로 문화적인 공통점을 가지고 있는 것이 매우 뜻깊다 생각한다"며 "한국의 문화가 폴란드에서 최근에 사랑을 많이 받고 있다고 들었는데 폴란드의 음악 또 특히 쇼팽의 음악과 폴란드의 문화가 한국에서도 많은 사랑을 받고 있다"고 했다.
투스크 총리는 "앞으로 한국과 폴란드는 긴밀하게 협력을 할 것"이라며 "대통령님과 약속을 한 바와 같이 경제 협력에 있어 지속적인 긴밀한 협력을 유지할 것이고, 정부 차원에서 이 협력하는 과정을 모니터링하기로 했다"고 밝혔다.
그는 이어 "예측 불가능한, 어려운 시기에 저희의 안정적인 협력이 다른 국가한테도 좋은 이제 모범적인 사례가 될 거라고 믿는다"고 덧붙였다.
sheep@newspim.com