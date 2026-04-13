김영록 "청년정책 총괄할 '청년국' 만들겠다"

AI 핵심 요약beta
- 김영록 예비후보가 13일 청년국 신설 공약 발표했다.
- 청년정책 통합 추진과 청년재단 설립으로 실행력 강화한다.
- 청년위원회를 구성해 청년 주체 참여와 소통 미팅 추진한다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 김영록 전남광주특별시장 예비후보가 청년정책 전담조직 '청년국' 신설을 골자로 한 청년정책 공약을 발표했다.
김 예비후보는 13일 발표에서 "청년정책이 여러 부서에 분산돼 책임 있는 추진이 어려웠다"며 "청년정책을 통합적으로 추진하고 총괄할 청년국을 즉각 신설하겠다"고 밝혔다.
그는 전남광주 27개 시·군·구의 청년조례와 정책을 통합해 실행 효율성을 높이고 정책 추진 체계를 전면적으로 바꾸겠다고 강조했다.
또 지역별 청년센터를 아우르는 '청년재단'을 설립해 정책의 기획·지원·평가를 총괄하는 플랫폼으로 운영하겠다고 밝혔다. 이를 통해 행정과 현장의 괴리를 해소하고 실질적인 정책 집행력을 강화한다는 구상이다.
아울러 각 권역별 청년정책위원회를 구성해 청년들이 직접 정책을 제안하고 의사결정 과정에 참여할 수 있도록 하겠다고 약속했다. 가능한 과제는 즉시 실행할 수 있는 시스템도 마련한다는 방침이다.
김 후보는 청년 소통을 강화하기 위해 지역 대표 청년들과의 타운홀 미팅을 상시 개최하고 스타트업 및 청년활동가와의 정례적 만남을 추진한다고 밝혔다.
그는 "청년은 더 이상 정책의 대상이 아니라 주체가 되어야 한다"며 "말이 아닌 실행으로 청년의 삶을 실제로 바꾸는 전남광주특별시를 만들겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com