김영록 "광주를 5·18과 첨단이 공존하는 문화도시로"

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광주권 공약 발표…민생지원·산업유치·생활체육 종합 구상

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보가 "광주를 5·18 민주정신과 첨단 기술, 문화·생태자원이 살아 있는 국가 대표 문화특화도시로 만들겠다"고 11일 밝혔다.

김 예비후보는 이날 발표한 '광주권 종합공약'을 통해 통합특별시장 취임 즉시 광주 첨단3지구와 장성 일원에 반도체 패키징 산업을 유치하고, 양동시장 복개상가를 철거해 시민에게 개방하겠다고 약속했다.

김영록 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선후보. [사진=박진형 기자]

민주화의 상징 도시 광주를 대표할 5·18 민주화운동 세계 민주주의 전당 건립, K-팝 아레나와 제2 에버랜드 유치 등 문화관광 인프라 확충 계획도 제시했다. 또한 광주 군·민간공항과 탄약고 500만 평 부지에 부산 센텀시티를 능가하는 첨단 융복합 산업단지 '솔레어 시티(SOLAIRE CITY)'를 조성하겠다는 구상도 밝혔다.

생활체육 활성화를 위해 각 구별 54홀 규모 파크골프장 조성과 역사문화관광벨트 구축을 통해 원도심 재생을 추진한다. 동명동과 양림동, 충장로, 아시아문화전당을 하나의 관광축으로 연계하는 방안이다.

김 예비후보는 최근 중동 사태 등으로 어려워진 민생경제 회복을 위해 긴급 민생지원금을 별도로 지급할 계획도 내놨다. 중소기업·소상공인 대상 지역사랑상품권과 공공요금 지원, 운수업계 생활안정지원금, 문화예술인 활동비 지원 등을 정부 지원금과 별도로 마련하겠다고 했다.

복지 분야에서는 출생기본수당과 공공산후조리원 확대, 청년문화복지카드 지급을 즉시 시행하고 노인 복지시설 부식비와 운영비 지원을 확대한다는 계획을 밝혔다. 또 전남대병원에 암 치료용 양성자가속기를 도입해 수도권 수준의 의료 기반을 구축하겠다고 강조했다.

김 예비후보는 "전남·광주의 미래를 결정할 선택의 시간이 다가오고 있다"며 "통합특별시 완성과 지역 도약을 위해 대통령이 원하는 통합특별시장 김영록을 선택해 달라"고 말했다.

ej7648@newspim.com