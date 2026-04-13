"芯片通胀"加剧：小米、三星相继上调手机价格

纽斯频通讯社首尔4月13日电 受存储芯片价格大幅上涨影响，全球智能手机市场正面临新一轮涨价压力。业界指出，在人工智能（AI）应用带动下，存储供需结构趋紧，推动终端产品成本上升，部分厂商已相继上调手机售价。

三星电子当地时间25日在美国旧金山举行的"Galaxy Unpacked 2026"活动上公开Galaxy S26系列。【图片=纽斯频通讯社】

据业界13日消息，中国手机厂商小米近日上调低价品牌"红米"部分机型价格。公司方面表示，存储芯片价格大幅上涨导致制造成本显著增加，是此次调价的主要原因。

分析认为，这一举措反映出"芯片通胀"对智能手机行业的持续冲击。

市场研究机构TrendForce发布的数据显示，今年第1季度，DRAM价格环比最高上涨约90%，NAND闪存价格亦出现大幅上升。随着面向人工智能服务器的高性能存储需求增长，通用存储产品供应趋紧，带动消费级电子产品成本普遍上升。

存储芯片在智能手机制造成本中占比较高，价格波动对整机售价影响明显。尤其是在中低端市场，企业成本消化能力相对有限，价格上调空间受限，行业面临需求放缓压力。多家中国手机厂商已下调年度出货预期，并对市场策略作出相应调整。

三星电子近期也上调了部分新款及既有机型价格。Galaxy S26系列价格较前作上调约6-16%。基础款较前作上涨约9%；Plus型号最高上涨14%；Ultra型号也按容量上涨6-13%。不仅是新产品，现有旗舰机型价格也上调。去年发布的Galaxy S25 Edge、Galaxy Z Fold/Flip 7、Fold 7 1TB型号价格均有上调。

业内认为，在存储价格上涨及原材料成本增加的共同作用下，企业成本压力进一步加大。预计未来一段时间内，包括折叠屏手机在内的部分高端机型仍将面临价格上行压力。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社