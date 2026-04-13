민주당, 심덕섭 고창군수 후보 확정…본선 행보 본격화

AI 핵심 요약beta
- 심덕섭 고창군수 후보가 13일 공천 확정 소감을 밝혔다.
- 군민 선택에 감사하며 지역 발전과 선거 승리를 강조했다.
- 서해안철도 등 현안 추진과 압도적 승리를 약속했다.
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서해안철도 등 현안 제시·압도적 승리 다짐
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 더불어민주당 고창군수 후보로 확정된 심덕섭 후보가 지역 발전과 선거 승리를 강조하며 본격 행보에 나섰다.
심덕섭 고창군수 후보는 13일 입장문을 통해 공천 확정 소감을 밝히고 지지자들에게 감사의 뜻을 전했다.
심 후보는 "군민과 당원들의 선택에 깊이 감사드린다"며 "성원에 부응하는 후보가 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
이어 "이번 선거는 지난 4년을 평가하고 새로운 전주…가 아니라 고창의 미래를 여는 중요한 전환점"이라며 "지역 발전의 기회를 살려 대도약을 이끌겠다"고 강조했다.
그는 서해안철도와 노을대교 착공, 전력산업 클러스터 조성, 해양관광지 개발 등 주요 현안을 언급하며 "민주당 후보로서 중앙·지방 협력을 통해 사업을 추진하겠다"고 설명했다.
또한 "젊고 유능한 경제 일꾼으로서 군민 삶을 책임지는 군정을 펼치겠다"며 "본선에서 압도적인 승리로 고창 발전을 앞당기겠다"고 말했다.
심 후보는 "군민들과 직접 만나 지지를 호소하겠다"며 "고창의 변화와 도약을 반드시 실현하겠다"고 덧붙였다.
lbs0964@newspim.com