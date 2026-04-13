콜롬보, 롯데백화점 인천 팝업

AI 핵심 요약beta
- 이탈리아 핸드백 브랜드 콜롬보가 11일 롯데백화점 인천점에 팝업스토어를 열었다.
- 팝업은 5월 20일까지 운영되며 봄·여름 시즌 제품을 중심으로 구성했다.
- 크로커 소재와 캔버스 토트백 등 다양한 제품이 전시되고 있다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 =이탈리아 핸드백 브랜드 콜롬보(COLOMBO)가 롯데백화점 인천점에 팝업스토어를 열고 운영에 들어갔다. 이번 팝업스토어는 5월 20일까지 진행된다.
팝업은 롯데백화점 인천점 1층에 마련됐으며, 봄·여름 시즌 제품을 중심으로 구성됐다. 매장에는 시즌 컬렉션 화보와 함께 주요 제품이 전시돼 방문객이 제품을 직접 확인할 수 있도록 했다.
현장에서는 크로커 소재 제품군을 비롯해 카프 라인, 캔버스 토트백 등 다양한 제품이 소개된다. 일부 제품에는 브랜드 캐릭터를 활용한 디자인 요소가 적용됐다.
대표 제품 중 하나인 '벨라 노바(Vela Nova)' 백은 캔버스 소재 토트백으로, 캐릭터 그래픽을 활용한 디자인이 특징이다.
이번 팝업스토어는 4월 11일부터 5월 20일까지 운영되며, 해당 기간 동안 시즌 제품을 중심으로 전시가 진행된다.
콜롬보는 1937년 이탈리아에서 출발한 브랜드로, 가죽 제품을 중심으로 사업을 전개하고 있다.
whitss@newspim.com