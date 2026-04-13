용인시, AI·IoT·돌봄로봇 결합 '어르신 건강관리' 확대

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시 13일 AI·IoT·돌봄로봇 결합 어르신 건강관리 사업 확대 발표했다.
- 기흥구보건소는 방문간호와 앱 기반 비대면 서비스로 65세 이상 600명 맞춤 관리한다.
- 수지구보건소는 홀로어르신 대상 AI 로봇으로 정서지원과 고독사 예방을 실시한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT), 돌봄 로봇을 결합한 어르신 건강관리 사업을 확대 운영하며 예방 중심의 지역사회 통합돌봄 체계를 강화한다고 13일 밝혔다.
고령화로 급증하는 의료·요양 수요에 선제 대응하기 위한 이번 사업은 어르신이 거주지에서 건강한 삶을 유지할 수 있도록 돕는 데 초점을 맞췄다.
기흥구보건소는 'ICT융합 방문건강관리사업'을 통해 방문간호와 AI·IoT 기반 비대면 건강관리 서비스를 병행한다.
대상은 만성질환 위험군과 건강행태 개선이 필요한 65세 이상 어르신이다.
AI·IoT 서비스는 스마트폰 앱 '오늘건강'을 기반으로 하며 활동량계·혈압계·혈당계 등을 통해 일상 건강 데이터를 측정한다.
보건소 전문인력이 맞춤 상담과 건강 미션을 제공하고, 걷기·복약·식사·혈압 측정 등 실천 과제 수행 시 인센티브를 지급한다.
특히 대상자를 '건강군·전허약군·허약군'으로 분류해 맞춤 관리를 실시하며 올해 약 600명을 대상으로 신체활동과 식생활 개선 효과를 높일 계획이다.
수지구보건소는 홀로어르신 대상으로 'AI 건강관리 로봇' 사업을 추진한다.
이 로봇은 음성 대화로 정서 지원과 건강관리를 제공하며, 식사·복약 알림, 인지기능 자극, 생활 리듬 관리 기능을 수행한다.
센서를 통한 위급 상황 감지 시 관제센터 연결, 응답 없을 시 119 자동 연계로 고독사 예방 효과도 기대된다.
이번 사업은 ▲방문간호 대면 서비스 ▲AI·IoT 비대면 관리 ▲돌봄 로봇을 결합한 '3중 관리체계'로 운영되며, 건강 상태에 따라 서비스를 유연하게 전환한다.
보건소 관계자는 "어르신이 살던 곳에서 건강을 유지하도록 방문·AI·IoT·로봇 돌봄을 통합한 모델을 구축 중"이라며 "예방 중심 관리로 장기요양 진입을 늦추고 삶의 질을 높이겠다"고 전했다.
seraro@newspim.com