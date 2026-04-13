이원택, 도민참여 선대위 구성…도민주권 정치 실현 구상 제시

AI 핵심 요약beta
- 이원택 민주당 전북지사 후보가 13일 도민 참여 선대위를 발표했다.
- 도민주권참여 선대위로 정책 수립과 의사결정을 도민 주도로 한다.
- 민생 정책과 신산업 육성, 경선 통합으로 전북 미래를 실현한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
경선 후보 공약 수용 통한 통합 정치 및 민생중심 전략 강조
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 민주당 전북도지사 후보가 도민 참여를 전면에 내세운 선거 전략을 통해 정치 혁신에 나섰다.
선거 단계부터 도민이 직접 참여하는 '도민주권참여 선대위원회'를 구성해 도정 운영까지 이어지는 참여형 구조를 구축하겠다는 구상이다.
이 후보는 13일 전북도의회에서 기자회견을 열고 도민이 정책 수립과 의사결정 과정에 참여하는 '도민주권정부' 실현 의지를 밝혔다.
기존 후보 중심 선거 방식에서 벗어나 도민을 선거의 주체로 설정하고, 참여를 제도화하겠다는 점을 강조했다.
'도민주권참여 선대위'는 공개 모집 방식으로 운영되며 다양한 계층의 도민이 정책 제안과 의사결정에 직접 참여하게 된다.
선거 이후에도 도정 운영 기반으로 활용해 일회성 조직이 아닌 지속 가능한 참여 플랫폼으로 확대한다는 계획이다.
경제 분야에서는 체감형 민생 정책 추진을 핵심 과제로 제시했다.
생활물가와 소득, 지역경제 활성화 등 도민 일상과 직결된 문제 해결에 속도를 내고, 재생에너지 산업과 피지컬 AI 등 신산업 육성을 통해 일자리 창출과 청년 정착 기반 마련도 병행할 방침이다.
경선 과정에서의 통합도 주요 과제로 제시됐다. 이 후보는 김관영·안호영·정헌율 후보의 공약과 비전을 수용해 정책으로 통합하고, 지지층 간 갈등 해소를 통해 실질적인 통합 정치 구현에 나서겠다고 강조했다.
이 후보는 "도민의 목소리가 정책으로 이어지는 구조를 만들겠다"며 "선거를 위한 조직이 아닌 지속적인 도민 참여 플랫폼으로 발전시키겠다"고 말했다.
이어 "도민 중심의 민생과 미래 산업이 공존하는 전북을 실현해 나가겠다"고 덧붙였다.
lbs0964@newspim.com