前CIA 국장, 트럼프 정신상태에 의문 제기 "직무정지 시켜야"

AI 핵심 요약beta
- 존 브레넌 전 CIA 국장이 11일 트럼프 대통령의 정신 상태에 의문을 제기하며 수정헌법 25조 적용을 주장했다.
- 브레넌은 트럼프가 이란 문명 전체 파괴를 언급한 것을 거론하며 핵무기 보유 최고사령관으로서 직무 계속은 위험하다고 했다.
- 다만 부통령과 내각의 충성심으로 인해 수정헌법 25조 발동 가능성은 사실상 없는 것으로 평가된다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 존 브레넌 전 미국 중앙정보국(CIA) 국장이 도널드 트럼프 대통령의 정신 상태에 의문을 제기하며 수정헌법 25조를 적용해 직무를 정지시켜야 한다고 주장했다.
버락 오바마 행정부 시절 CIA를 이끈 브레넌은 지난 11일(현지시간) MS나우와의 인터뷰에서 "수정헌법 25조는 트럼프를 염두에 두고 만들어진 것"이라며 "이 사람은 분명히 제정신이 아니다"라고 말했다.
그는 트럼프 대통령이 이란 문명 전체를 파괴하겠다고 발언한 것을 거론하며, 핵무기를 포함한 막강한 군사력을 가진 최고사령관으로서의 직무를 계속 맡기기엔 너무 위험하다고 주장했다. 지난 7일 트럼프 대통령이 이란 정권이 최후통첩에 응하지 않으면 "이란 문명 전체가 오늘 밤 사라질 것"이라고 경고한 발언은 핵 사용 가능성을 시사한 것이란 설명이다.
수정헌법 25조는 1967년 헌법에 명문화된 조항으로, 부통령과 내각 과반수가 대통령이 직무를 수행할 수 없다고 판단할 경우 대통령을 강제로 직무에서 배제하고 부통령이 임시 대통령직을 수행할 수 있도록 규정하고 있다.
그러나 실제 발동 가능성은 사실상 없다는 평가다. JD 밴스 부통령과 내각 전원이 트럼프 대통령에 대한 굳건한 충성심을 유지하고 있기 때문이다.
다만 미·이란 평화 협상이 결렬되고 군사적 긴장이 다시 고조되는 상황에서 트럼프 대통령의 과격한 언행을 둘러싼 우려는 계속될 것으로 보인다.
브레넌의 발언은 그가 현재 트럼프 법무부의 형사 수사 대상이라는 점에서 더욱 주목된다. 트럼프 대통령은 브레넌 전 국장이 지난 2016년 대선에서 자신의 집권을 방해하기 위해 '러시아 게이트'를 조작했다고 의심하고 있다. 법무부는 지난해 7월 백악관의 압박 속에 브레넌 전 국장에 대한 형사 수사에 착수했으며, 현재까지도 수사가 진행 중인 것으로 알려졌다.
wonjc6@newspim.com