부산교육청, 통합업무지원 프로그램 '펜통' 공개

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청은 13일 AI·데이터연구팀이 개발한 펜통을 15일 누리집에 공개한다.
- 펜통은 교무·행정·데이터·유틸리티 4개 영역 55개 기능을 탑재해 업무를 지원한다.
- 지난달 시범 운영에서 교직원들로부터 실용적 편리함을 호평받았다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 교육정책연구소 AI·데이터연구팀이 자체 개발한 통합 업무지원 프로그램 '펜통(PenTong)'을 시교육청 누리집을 통해 오는 15일 공개한다고 13일 밝혔다.
'펜통(PenTong)'은 부산교육(Pen)을 위한 다양한 업무 지원 기능을 하나의 '통(Tong)'에 담아냈다는 의미로, 교사와 행정직원 모두의 업무 부담을 줄이고 수업과 행정, 데이터 처리 등 교육 현장의 모든 업무를 디지털 환경에서 효율적으로 지원하기 위해 개발된 실무 중심 통합 플랫폼이다.
펜통은 학교 현장에서 즉시 활용 가능한 총 55개 기능을 탑재하고 있으며, 기능별로 교무, 행정, 데이터, 유틸리티 등 4가지 영역으로 구조화해 효율적인 실무 처리를 돕는다.
교무 영역에는 전자칠판, 화면 판서, 좌석 배치, 함수 그래프 등 수업과 학급 운영 도구가 포함됐다.
행정 영역은 문서 자동화·편집 기능을 강화하고, 데이터 영역은 필터·차트·워드클라우드·부산 블록맵 등 분석과 시각화를 지원한다.
유틸리티 영역에서는 일정관리, QR 코드 생성, 이미지 편집, 계산기, 타이머 등 실무 도구를 제공한다.
앞서 시교육청은 지난달 시범 운영을 실시했으며, 참여 교직원들로부터 '수업에 바로 활용할 수 있어 실용적이다', '평소 필요하던 기능들이 한곳에 모여 있어 편리하다'는 등 교사와 행정직원 모두에게 긍정적인 반응을 얻었다.
김석준 교육감은 "펜통은 디지털 기술을 통해 행정 업무를 획기적으로 덜어주고, 교직원들이 교육 본연의 가치에 집중할 수 있는 기반을 마련해 줄 것"이라며 "현장의 생생한 목소리에 귀 기울여, 실제 학교에서 체감할 수 있는 실용적인 에듀테크 지원 체계를 지속적으로 만들어 가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com