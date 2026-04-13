정우영의 베를린, 유럽축구 5대리그 최초 여성감독 선임

AI 핵심 요약beta
- 우니온 베를린은 12일 바움가르트 감독을 경질했다.
- 마리루이즈 에타 코치를 유럽 5대 리그 최초 여성 감독으로 임명했다.
- 에타 감독은 남은 5경기서 팀 잔류를 위해 결속력을 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유럽 축구 사상 견고했던 사령탑의 '금녀의 벽'이 마침내 허물어졌다. 국가대표 공격수 정우영의 소속팀인 독일 분데스리가 우니온 베를린은 12일(현지시간) 성적 부진으로 경질된 슈테펜 바움가르트 감독의 후임으로 마리루이즈 에타(34) 코치를 임시 감독으로 선임했다. 잉글랜드, 스페인, 독일, 이탈리아, 프랑스를 통틀어 유럽 5대 빅리그에서 성인 남자 1군 팀 지휘봉을 잡은 여성 사령탑은 에타 감독이 역사상 처음이다.
에타 감독은 준비된 지도자다. 현역 시절 독일 명문 투르비네 포츠담에서 리그와 유럽챔피언스리그 우승을 휩쓴 엘리트 출신이다. 2018년 은퇴 후 베르더 브레멘 유스팀과 독일 연령별 대표팀을 거치며 남자 축구계에서 실전 압박감을 익혔다. 특히 2023년 분데스리가 최초의 여성 수석코치에 이어 U-19 팀 감독까지 역임하며 차근차근 지도력을 입증해왔다.
에타 감독은 이번 시즌 남은 5경기 동안 팀의 1부 리그 잔류를 책임진다. 현재 우니온 베를린은 리그 11위(승점 32)로 추락하며 강등권과의 격차가 좁혀진 위기 상황이다. 최근 14경기에서 단 2승에 그친 팀 분위기를 추스르고 승강 플레이오프권인 16위 장크트 파울리와의 승점 7점 차를 수성해야 한다.
에타 감독은 "도전적인 과업을 맡겨준 구단에 감사하다"며 "우니온의 강점인 결속력을 바탕으로 반드시 잔류에 필요한 승점을 따내겠다"고 투지를 불태웠다.
psoq1337@newspim.com