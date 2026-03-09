'정우영 교체 출전' 베를린, 수적 열세에 브레멘에 대패

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 공격수 정우영이 소속된 독일 프로축구 분데스리가 우니온 베를린이 베르더 브레멘에 역전패를 당했다.
베를린은 9일(한국시간) 베를린 슈타디온 안 데어 알텐 푀르스테라이에서 열린 2025-2026 분데스리가 25라운드 홈 경기에서 브레멘에 1-4로 졌다. 2연패에 빠진 우니온 베를린은 7승 7무 11패, 승점 28로 18개 팀 중 11위에 머물렀고 2연승을 거둔 브레멘은 승점 25(6승 7무 12패)로 13위에 올랐다.
베를린은 전반 18분 데리크 쾬의 페널티킥 골로 먼저 앞섰지만, 1분 뒤 미드필더 언드라시 셰퍼가 자기 진영에서 옌스 스타케의 발목을 밟는 반칙으로 퇴장을 당하며 수적 열세에 놓였다. 전반 31분 올리비에 드망의 동점골, 35분 스타케의 역전골이 연속해서 나오며 브레멘은 전세를 뒤집었다. 여세를 몰아 후반 21분 마르코 그륄, 후반 추가시간 파트리스 초비치의 연속 득점까지 더해 대승을 거뒀다.
정우영은 팀이 1-2로 뒤지던 후반 18분 알료샤 켐라인과 교체돼 그라운드를 밟았으나 공격 포인트를 기록하지는 못했다. 후반 39분 페널티지역 정면에서 시도한 오른발 슈팅도 수비에 막혔다. 정우영은 이번 시즌 분데스리가 23경기에서 2골 1도움을 기록 중이며 독일축구협회컵(DFB 포칼) 3경기 1골을 포함해 공식전 26경기 3골 1도움을 기록하고 있다.
