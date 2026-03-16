정우영, 원샷 원킬로 '천금의 극장골'... 베를린 2연패서 구해

후반 조커 투입 종료 직전 결승골... 프라이부르크 원정 1-0

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 독일 프로축구 분데스리가 우니온 베를린의 공격수 정우영이 후반 추가시간 극장골을 터뜨리며 리그 2연패 중이던 소속팀을 구해냈다.

정우영은 16일(한국시간) 독일 프라이부르크 유로파 파크 슈타디온에서 열린 프라이부르크와 2025-2026 분데스리가 26라운드 원정에서 0-0으로 맞선 후반 추가시간 결승골을 뽑아냈다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 정우영이 16일(한국시간) 분데스리가 26라운드 원정 프라이부르크와 원정 경기에서 극장골을 넣고 기뻐하고 있다. [사진=우니온 베를린] 2026.03.16 psoq1337@newspim.com

베를린은 1-0 승리를 거두며 정규리그 2연패 부진을 씻고 분위기 반전에 성공했다. 승점 3을 보탠 우니온 베를린은 시즌 승점 31(8승 7무 11패)이 되며 리그 9위로 뛰어올랐다.

벤치에서 출발한 정우영은 후반 19분 팀 스카르케를 대신해 오른쪽 날개 공격수로 교체 투입됐다. 프라이부르크는 그가 2019년 6월부터 2023년 7월까지 몸담았던 친정팀으로 지난 9월 시즌 첫 맞대결에서 벤치를 지키며 출전 기회를 얻지 못했던 그는 시즌 두 번째 대결에서 교체 카드로 그라운드를 밟았다.

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공격 포인트를 노리며 활발히 측면을 파고들던 정우영에게 마지막에 절호의 기회가 찾아왔다. 후반 추가시간 2분 중앙선 부근에서 중앙 수비수 스탠리 온소키가 올린 롱패스를 오른쪽 측면에서 잡아낸 그는 수비수 한 명을 따돌리며 페널티지역 오른쪽 구석 부근까지 치고 들어갔다. 이어 왼발로 감아 찬 슈팅이 상대 골키퍼 앞에서 한 차례 바운드된 뒤 골문 안으로 빨려 들어갔다. 이날 자신의 첫 슈팅을 결승 득점으로 연결하는 '원샷 원킬'이었다.

정우영이 골 맛을 본 것은 지난 1월 19일 슈투트가르트와 18라운드 원정전 이후 약 두 달 만이여 정규리그 3호골이자 시즌 4호골(정규리그 3골·DFB 포칼 1골)을 기록했다.

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