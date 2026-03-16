정우영, 원샷 원킬로 '천금의 극장골'... 베를린 2연패서 구해

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 독일 프로축구 분데스리가 우니온 베를린의 공격수 정우영이 후반 추가시간 극장골을 터뜨리며 리그 2연패 중이던 소속팀을 구해냈다.
정우영은 16일(한국시간) 독일 프라이부르크 유로파 파크 슈타디온에서 열린 프라이부르크와 2025-2026 분데스리가 26라운드 원정에서 0-0으로 맞선 후반 추가시간 결승골을 뽑아냈다.
베를린은 1-0 승리를 거두며 정규리그 2연패 부진을 씻고 분위기 반전에 성공했다. 승점 3을 보탠 우니온 베를린은 시즌 승점 31(8승 7무 11패)이 되며 리그 9위로 뛰어올랐다.
벤치에서 출발한 정우영은 후반 19분 팀 스카르케를 대신해 오른쪽 날개 공격수로 교체 투입됐다. 프라이부르크는 그가 2019년 6월부터 2023년 7월까지 몸담았던 친정팀으로 지난 9월 시즌 첫 맞대결에서 벤치를 지키며 출전 기회를 얻지 못했던 그는 시즌 두 번째 대결에서 교체 카드로 그라운드를 밟았다.
공격 포인트를 노리며 활발히 측면을 파고들던 정우영에게 마지막에 절호의 기회가 찾아왔다. 후반 추가시간 2분 중앙선 부근에서 중앙 수비수 스탠리 온소키가 올린 롱패스를 오른쪽 측면에서 잡아낸 그는 수비수 한 명을 따돌리며 페널티지역 오른쪽 구석 부근까지 치고 들어갔다. 이어 왼발로 감아 찬 슈팅이 상대 골키퍼 앞에서 한 차례 바운드된 뒤 골문 안으로 빨려 들어갔다. 이날 자신의 첫 슈팅을 결승 득점으로 연결하는 '원샷 원킬'이었다.
정우영이 골 맛을 본 것은 지난 1월 19일 슈투트가르트와 18라운드 원정전 이후 약 두 달 만이여 정규리그 3호골이자 시즌 4호골(정규리그 3골·DFB 포칼 1골)을 기록했다.
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