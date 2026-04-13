중국 초대형 재사용로켓 핵심 모듈 완성

AI 핵심 요약beta
- 중국 운반로켓기술연구원이 11일 직경 5m 복합 소재 동력 모듈 첫 제품을 출하했다.
- 해당 모듈은 복합 소재 비중이 60%를 초과하며 수천 톤의 압축 하중을 견딜 수 있도록 설계됐다.
- 출하된 모듈은 재사용 로켓에 장착되며 중국의 대형 재사용 로켓 개발에 활용될 것으로 예상된다.
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[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 중국이 초대형 재사용 로켓 핵심 모듈을 완성했다.
중국 운반로켓기술연구원(CALT)이 11일 자체 개발한 직경 5m의 복합 소재 동력 모듈 첫 제품을 출하했다고 중국 과기일보가 13일 전했다.
생산된 동력 모듈은 재사용 로켓에 사용되며, 직경 5m는 초대형 로켓에 사용되는 것으로 평가된다. 해당 동력 모듈은 전체 구조에서 복합 소재 사용 비중이 60%를 초과하며, 구조 벽체는 경량 상태에서도 수천 톤에 달하는 압축 하중을 견딜 수 있도록 설계됐다.
또한 다양한 환경 변화에 대응할 수 있는 자기 적응형 인터페이스 구조를 갖춘 것이 특징이다. 연구팀은 대형 복합 소재 일체 구조의 고정밀·고품질 제작 개발 시스템 등 핵심 난제를 해결했다고 평가했다. 이번 첫 제품은 기본 설계부터 최종 납품까지 약 7개월이 소요됐다.
동력 모듈에는 연료 탱크, 외부 구조체, 엔진이 붙는 하부 인터페이스, 2단 로켓과의 결합부 등이 포함된다. 1단 로켓에 사용되는 동력 모듈이며, 회수되는 로켓의 핵심 모듈이다.
출하된 동력 모듈은 재사용 로켓에 장착될 예정이다. 특히 5m 급 모듈은 시험용이 아닌 실제 발사체에 사용되는 수준이다. 때문에 중국이 이번 모듈을 활용해 대형 재사용 로켓을 제작해 발사할 것으로 예상되고 있다.
중국은 아직까지 재사용 로켓 발사 후 회수에 성공하지 못하고 있다. 다만 중국의 우주항공 기업들은 올해 다수의 재사용 로켓 발사를 예고하고 있으며, 올해 회수에 성공할 것으로 기대되고 있다.
ys1744@newspim.com