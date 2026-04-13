수협, 매일·매달 이자 잇는 적금 금융권 첫 출시

AI 핵심 요약beta
- 수협중앙회가 13일 금융권 최초로 매일·매달 이자 연계 적금 출시했다.
- Sh모아링적금은 일적금으로 매일 1만~3만원 소액 저축하고 월적금으로 목돈 마련한다.
- 우대금리 적용 시 최고 6% 이자 제공하며 신규 가입 경품 이벤트 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
월적금 전환시 최대 1% 우대금리 혜택
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 수협중앙회(회장 노동진)가 금융권 최초로 매일, 매달 이자를 잇는 적금을 출시했다.
수협은 매일의 저축을 매달 수익으로 이어주는 금융권 최초의 연계형 비대면 전용 신상품인 Sh모아링적금을 출시했다고 13일 밝혔다.
이번 비대면 적금은 새로운 상품구조를 통해 고객이 스마트폰으로 매일 간편하게 소액을 저축하고 만기시에는 다시 월 단위 목돈마련으로 이어갈 수 있도록 설계된 것이 특징이다.
Sh모아링적금은 운용 방식에 따라 일적금과 월적금 두 가지로 구분된다. 일적금은 매일 1만원에서 3만 원 사이의 소액을 1개월간 저축하는 단기 상품이다.
특히 고객의 편의에 따라 출석체크를 통한 직접 이체(최대 3%)와 자동이체(최대 1.5%) 중 한 가지 방식을 선택해 우대금리를 받을 수 있다.
단순히 돈을 모으는 기능적 측면을 넘어, 고객들이 일상 속에서 저축의 즐거움을 체감할 수 있도록 기획된 것이다. 이 같은 우대 조건에 기본 금리(조합별 상이)를 더하면 최고 6%(세전 기준) 수준의 이자 혜택을 제공한다.
월적금은 매월 1만원에서 최대 100만원까지 1년간 가입하는 상품으로, 일적금 만기 시 연계 납입하는 경우 0.5%의 우대금리를 제공한다.
납입횟수에 따라 0.4% 이내, 마케팅 동의 시 0.1%를 제공하는 등 최대 1%의 우대금리를 받을 수 있다. 월적금의 경우 우대금리 조건을 충족하면 최대 연 4%(세전 기준)의 금리 혜택을 받을 수 있다. 단, 기본 금리는 일적금과 마찬가지로 조합별로 다를 수 있다.
수협중앙회는 이번 신상품 출시를 기념해 이달 내 신규 가입고객을 대상으로 풍성한 경품 증정 이벤트를 진행한다.
수협 상호금융 관계자는 "소액의 성취감이 실질적인 금리 혜택과 자산 형성으로 이어지는 구조를 통해 고객의 만족도를 극대화하고자 상품을 출시했다"며 "적금 가입을 통해 풍성한 경품 행운까지 가져가길 바란다"고 강조했다.
gkdud9387@newspim.com