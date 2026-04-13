고창군, 복분자 수매제도 개편…농가소득 안정 기반 마련

AI 핵심 요약beta
- 전북 고창군이 13일 복분자 수매체계 전면 개편에 착수했다.
- 출하약정과 우선지급금, 등급별 수매제를 2026년 본격 시행한다.
- 농가 소득 안정과 유통 구조 개선을 통해 경쟁력을 강화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
등급별 수매 적용 통한 품질 경쟁력 및 유통구조 개선
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 복분자 유통 구조 개선과 농가 소득 안정을 위해 수매체계 전면 개편에 착수했다.
군은 2026년 수매장려금 지원사업을 개편하고 출하약정과 우선지급금, 등급별 수매제 도입을 본격 시행한다고 13일 밝혔다.
이번 개편은 복분자 원물 공급체계를 일원화하고 수급 안정성을 높이기 위한 조치다. 일정 기준 이상의 수매 실적을 충족한 농가에 장려금을 지원해 경영 부담을 줄이고 지역 농산물 경쟁력을 강화하는 데 초점을 맞췄다.
지원 대상은 관내 거주 농가 중 지역 농협을 통해 복분자를 출하하고 약정 이행률 80%를 충족한 경우다. 수매 물량과 기준에 따라 ㎏당 1000원의 장려금이 지급될 예정이다.
올해부터는 우선지급금 제도도 새롭게 도입된다. 수매 완료 후 ㎏당 1만원을 먼저 지급하고 이후 최종 수매가격 확정 시 잔금을 정산하는 방식으로, 가격 변동에 따른 농가 불안을 완화할 계획이다.
아울러 생산 이전 단계에서 농가와 농협 간 출하약정을 체결해 수매 물량을 안정적으로 확보하고, 품질 기준에 따른 등급별 수매를 적용해 가격을 차등화한다. 이를 통해 고품질 복분자 생산을 유도하고 시장 경쟁력을 높인다는 구상이다.
군은 이번 제도 개편을 통해 생산·수매·유통 전 과정이 연계된 구조 개선을 추진하고, 농가 소득 안정과 산업 경쟁력 강화를 동시에 도모할 방침이다.
김용진 농업정책과장은 "출하약정과 우선지급, 등급별 수매 도입으로 현장에서 체감할 변화가 클 것"이라며 "복분자 산업의 지속 가능한 성장을 위해 정책 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com