4월 초순 수출 36.7% 증가…반도체 153% 급증 '사상최대'

AI 핵심 요약beta
- 관세청이 13일 4월 1~10일 수출 252억달러로 전년比 36.7% 증가했다고 밝혔다.
- 반도체 수출이 86억달러로 152.5% 급증하며 전체 증가를 견인했다.
- 대중국·베트남 수출이 각각 63.8%·66.6% 늘며 무역수지 31억달러 흑자를 기록했다.
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수입 221억달러…전년비 12.7%↑
석유제품 38.6%↑…승용차 6.7%↓
중국 64% 급증…베트남도 67%↑
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 4월 들어서도 수출이 큰 폭의 증가세를 이어가고 있다.
반도체 수출이 사상 최대치를 기록하며 수출 증가를 견인하고 있다.
◆ 반도체 수출 사상최대 지속…수출 증가세 견인
13일 관세청에 따르면, 이달 들어 10일까지 수출액(잠정)은 252억달러로 전년동기대비 36.7% 증가했다. 이는 같은 기간 역대 최대치다.
같은 기간 수입은 221억 달러로 12.7% 증가했으며, 무역수지는 31억달러 흑자를 기록했다.
조업일수(8.5일)는 지난해와 같았으며, 조업일수를 감안한 일평균 수출액은 29.7억달러로 전년동기 대비 36.7%나 급증했다.
품목별로 보면, 반도체 수출이 86억달러로 전년동기 대비 152.5%나 급증했다. 또 석유제품(+38.6%), 선박(+26.6%)도 큰 폭의 증가율을 기록했다.
반면 승용차(-6.7%), 자동차 부품(-7.3%)은 부진했다. 반도체 수출 비중은 34.0%로 15.6%p 높아졌다.
◆ 중국·베트남 수출 대폭 증가
국가별로 보면, 대(對)중국 수출이 63.8% 급증했으며, 미국(+24%), 베트남(+66.6%), 유럽연합(+8.4%), 대만(+68.3%) 등에서 수출이 증가했다. 수출 상위 3국(중국, 미국, 베트남)의 수출 비중은 51%를 기록했다.
수입 현황을 보면, 반도체 수입이 전년 대비 29.7% 늘었고, 원유(+8.7%), 반도체 제조장비(+77.9%) 등에서 증가했다. 반면 기계류는 7.4% 감소했다. 에너지(원유, 가스, 석탄) 수입액 13.1% 증가했다.
국가별로 보면, 중국이 13.6% 늘었고, 미국(+39.3%), 유럽연합(+38.0%), 대만(+24.6%) 등에서 증가한 반면, 일본은 8.9% 감소했다.
정부 관계자는 "반도체 수출이 호조를 보이고 있는 가운데, 수출 증가세가 지속되고 있다"고 설명했다.
dream@newspim.com