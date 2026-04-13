LG전자, 연구·전문위원 22명 선발…차세대 AI 기술력 강화

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 13일 차세대 냉각 솔루션과 AI 능동제어 등 미래 핵심 기술 분야에서 성과를 낸 인재 22명을 연구·전문위원으로 선발했다.
- 연구위원 15명과 전문위원 7명은 직무별 전체 1% 수준만 선발되는 엄격한 심사를 거쳐 독립된 업무 환경과 별도 처우를 받는다.
- LG전자는 2009년부터 이 제도를 운영해왔으며 현재 총 222명의 연구·전문위원이 미래 기술 경쟁력 확보에 활동 중이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
독립된 환경서 미래 경쟁력 확보 역할 수행
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LG전자가 차세대 냉각 솔루션과 인공지능(AI) 능동제어 등 미래준비 중점 육성 분야에서 탁월한 성과를 낸 인재들을 대거 발탁하며 기술 초격차 확보에 나섰다.
LG전자는 연구위원 15명, 전문위원 7명 등 총 22명을 2026년도 연구·전문위원으로 선발했다고 13일 밝혔다.
연구·전문위원은 R&D, 디자인, 품질 등 전문 분야 전문가를 육성하는 제도로, 직무별 전체 1% 수준의 인재만이 엄격한 심사를 거쳐 선발된다. 이들은 독립된 업무 환경과 별도 처우를 받으며 각자의 전문 분야에 몰입하게 된다.
올해 연구위원 선발은 미래 준비를 위한 핵심 기술 분야에 집중됐다. 특히 차세대 AI 데이터센터 냉각 솔루션을 주도한 김정섭 연구위원과 차세대 차량용 디스플레이 기술을 개발한 김동욱 연구위원, 디지털 트윈 기반 AI 능동제어 연구를 이끈 박노마 연구위원 등이 성과를 인정받아 명단에 올랐다.
전문위원 역시 특허와 상품기획, 디자인 등에서 독보적인 역량을 입증한 인재들이 두루 선발됐다. 연구직군은 연구위원으로서 미래 기술 경쟁력을 확보하고, 전문직군은 전사 차원의 전략적 과제를 주도하는 역할을 맡게 된다.
LG전자는 지난 2009년부터 매년 이 제도를 운영해오고 있으며, 이번에 선발된 신임 인원을 포함해 현재 총 222명의 연구·전문위원이 현업에서 활동 중이다.
아래는 승진 인사 명단.
◇LG전자 연구·전문위원
▲연구위원(15명) 강상규, 기성현, 김두현, 김동욱, 김성학, 김성훈, 김정섭, 박노마, 양태식, 엄상준, 오종수, 이종진, 장진혁, 정병훈, 하래주
▲전문위원(7명) 김성우, 박성준, 심재용, 임정묵, 장호식, 정지형, 황인영
aykim@newspim.com