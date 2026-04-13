씨이랩, 'AI EXPO TOKYO 2026' 참가

GPU 최적화 솔루션 'AstraGo'로 일본 시장 공략

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 인공지능(AI) 인프라 솔루션 전문기업 씨이랩은 오는 15일부터 17일까지 일본 도쿄 빅사이트에서 열리는 'AI EXPO TOKYO 2026'에 참가해 글로벌 시장 공략에 속도를 낸다고 13일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 전시에서 일본 현지 NVIDIA 파트너와 전략적으로 협력하여 핵심 GPU 클러스터 관리 솔루션 'AstraGo(아스트라고)'를 일본 기업 및 연구기관에 선보이고, 인프라 운영 효율화를 기반으로 한 현지 사업권을 본격 확대할 방침이다.

현재 일본은 정부와 민간이 주도하는 AI 인프라 투자가 폭발적으로 증가하는 전략적 요충지다. IDC에 따르면 일본 AI 인프라 시장은 올해 약 55억 달러(8조원) 규모로 성장하고, 오는 2029년까지 두 자릿수 성장률을 지속할 전망이다.

행사 포스터. [사진=씨이랩]

특히 마이크로소프트 등 글로벌 빅테크의 천문학적 투자가 집중되고 있으나, 급격히 늘어난 GPU 자원을 체계적으로 관리하고 비용을 최적화할 수 있는 소프트웨어 공급은 이에 미치지 못하고 있다. 씨이랩은 이러한 수급 불균형을 기회로 삼아 'GPU 자원 효율 극대화'라는 명확한 가치를 제안하며 일본 시장의 '퍼스트 무버' 지위를 굳힌다는 전략이다.

씨이랩의 대표 솔루션 'AstraGo'는 기업의 GPU 활용률을 실시간 분석하고, 유휴 자원을 자동으로 회수 및 재배분하는 지능형 스케줄링 기능을 제공한다. 특히 단일 GPU를 다수의 작업이 나누어 사용할 수 있는 분할 기능과 우선순위 기반 배분 시스템을 통해 추가적인 하드웨어 도입 없이도 작업 처리 능력을 극대화할 수 있다.

이번 전시에서는 단순히 기술을 보여주는 것을 넘어, 비효율적인 GPU 자산을 금액으로 환산해 정량적인 투자 회수율(ROI)을 입증하는 비용 분석 기능을 집중 시연해 투자 의사결정권자들의 눈길을 사로잡을 예정이다.

씨이랩은 국내 소프트웨어 기업 최초로 'NVIDIA Preferred Partner'에 선정되며 기술적 신뢰도를 공인받은 바 있다. 국내 주요 대기업과 공공 연구기관에서 검증된 'AstraGo'는 지난해 가상화 기술을 강화한 2.0 버전 출시와 HPE 서버 연동 AI 어플라이언스 패키지 구축을 통해 제품 경쟁력을 한 단계 높였다.

전년 비전 AI 솔루션으로 일본 진출의 물꼬를 튼 씨이랩은 올해 3월 현지 기업과의 MOU를 통해 인프라 영역까지 파이프라인을 확장했으며, 이번 전시를 기점으로 NVIDIA 파트너 네트워크를 적극 활용한 실질적인 매출 성장을 기대하고 있다.

윤세혁 씨이랩 대표는 "일본 시장은 AI 하드웨어 도입 속도에 비해 이를 운영하는 소프트웨어 생태계가 이제 막 개화하는 단계로, 씨이랩에 매우 매력적인 기회"라며 "한국 시장에서 압도적인 운영 데이터로 검증된 AstraGo의 기술력을 바탕으로, 글로벌 기업들의 인프라 운영 페인 포인트를 해결하고 가시적인 글로벌 성과를 증명해 내겠다"고 강조했다.

한편, AI EXPO TOKYO는 일본 최대 규모의 AI 기술 전문 전시회 'NexTech Week Tokyo'의 핵심 전시로, 제조·인프라·의료·금융 등 산업 전반의 기업 관계자가 방문하는 B2B 상담 중심 행사다. 지난해 춘계 전시에는 334개사가 출전하고 약 2만8000명이 방문한 바 있으며, RX Japan이 주최한다.

nylee54@newspim.com