부산시 올해 20만800개 일자리 창출…2조1187억 원 투입

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- 부산시가 13일 2026년 일자리정책 종합계획을 수립해 추진한다.
- 총 2조1187억 원 투입으로 20만800개 일자리 창출과 고용률 70% 달성을 목표로 한다.
- 지산학 협력과 창업 생태계 강화를 통해 미래 일자리 중심도시로 도약한다.
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4대 전략 16개 실천 과제
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 지산학 협력과 창업 생태계 강화를 통해 대규모 일자리 창출에 나선다.
시는 '시민 행복 미래 일자리 중심도시 부산' 실현을 위해 2026년 일자리정책 종합계획을 수립하고 본격적으로 추진한다고 13일 밝혔다.
올해까지 총 2조1187억 원을 투입해 20만800개 일자리 창출과 OECD 기준 고용률 70% 달성을 목표로 두고, 7대 특·광역시 고용률 1위 도시 도약을 추진한다.
종합계획은 고용 미스매치 해소, 전략산업 중심 좋은 일자리 창출, 혁신성장 산업 생태계 확산, 대상별 맞춤형 일자리 확대 등 4대 전략 16개 실천 과제로 구성된다.
시는 부·울·경 초광역권 일자리 프로젝트(51억2000만 원)를 통해 광역 취업 지원과 출퇴근 지원, 생활권 연계를 강화하고, 조선업 원·하청 상생 기반 고용 확대 사업(24억 원)으로 고용 격차 완화와 근로환경 개선을 추진한다.
관광·마이스(MICE), 기계·부품·철강 등 지역 산업 특성을 반영한 전략산업 맞춤형 일자리 지원사업(50억 원)과 디지털 마이크로 일자리 기반 정주형 원격근무 지원사업을 신규 도입해 새로운 디지털 일자리 모델을 확산한다.
시는 인공지능(AI), 반도체, 이차전지, 미래차·수소, 기계 부품·조선·해양·신발·섬유 등 지역 주력산업의 디지털 전환과 고도화를 본격화해 양질의 일자리 창출을 확대한다.
산업 수요에 맞춘 AI·디지털 핵심 인재, 전략산업 전문 인재, 현장 맞춤형 실무 인재를 병행 양성하고, 부산디지털혁신아카데미와 AI·반도체·이차전지·해양산업 인재 양성 프로그램을 통해 지역 산업과 연계한 인재 공급 체계를 강화한다.
혁신성장 산업 생태계 확산을 위해 기회발전특구 추진과 미래산업 중심 기업 유치, 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)와 글로컬대학, 지산학 협력 미래인재 육성을 통해 산업과 인재를 연결한다.
부산기술창업투자원을 중심으로 창업지원 원스톱 체계와 성장 단계별 맞춤 지원, 지역 주도 창업 생태계, 글로벌 창업 네트워크 구축을 강화한다. 금융 분야에서는 금융 중심지 고도화, 금융기업 유치, 핀테크·해양 금융, 블록체인·디지털자산 산업 육성을 통해 새로운 일자리 기반을 확충한다.
청년 두드림센터 통합서비스, 부산 청년 취업성공 풀패키지, 청년 주거·생활 안정 지원을 확대하고, 미취업 청년과 지역 중소·중견기업을 연결하는 부산 청년 JOB 매칭과 청년 메가 채용박람회를 신규 추진한다.
청년이 선호하는 기업을 발굴·지원하는 '청끌 기업' 사업을 통해 청년 친화 일자리 기반을 강화한다. 중장년층에게는 재취업·경력 전환 및 생애 재설계 지원을 강화하고, 여성과 장애인, 취약계층에는 맞춤형 일자리 제공과 고용 지원 서비스를 확대해 고용 안전망을 촘촘히 한다.
박형준 시장은 "고용 미스매치 해소와 양질의 일자리 확대를 통해 시민이 체감하는 고용 환경을 만들어 나가겠다"며, "첨단산업 육성과 인재 양성, 지산학 협력과 창업 생태계 강화를 통해 지속 가능한 일자리 창출 기반을 확대하고, 첨단산업과 연계한 일자리 정책으로 부산을 미래 일자리 중심도시로 도약시키겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com