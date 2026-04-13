전국 광역단체장 4월13일 일정

AI 핵심 요약beta
- 김관영 전북지사가 13일 중동상황 비상경제 TF 영상회의를 주재했다.
- 김진태 강원지사와 고광완 광주시장 직무대행이 간담회와 안전점검 캠페인을 진행했다.
- 김영환 충북지사 등 지자체장들이 회의와 현장방문 등 일정을 소화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲김관영 전북지사
- 도ㆍ시군 중동상황 비상경제 TF 영상회의 (10:30 영상회의실)
▲김진태 강원지사
- 지휘부 간담(09:10 도지사 집무실)
- 기자간담회(10:30 도청 기자실)
▲고광완 광주시장 직무대행
- 공직자 대상 집중안전점검 캠페인(07:30 1층 로비)
- 임용장 수여식(09:30 부시장실)
- 정책현장 방문(09:30 시청 인재교육원 등)
▲황기연 전남지사 권한대행
- 청사 집무
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
- 고유가 피해지원금 집행계획 관련 시도 부시장부지사 영상회의(14:00 영상회통실)
▲김영환 충북지사
- 확대간부회의(09:00 대회의실)
- 전문경력관 임용장 수여(10:00 여는마당)
- 현안사업장 방문(14:00 미정)
▲유정복 인천시장
- 주요 분야별 투자사업 전략회의 (10:10)
▲이장우 대전시장
- 직원 정례조회(좋은아침 공감톡톡)(9:30 대강당)
▲김하균 세종시장 권한대행
- 외부 일정 없음
▲김태흠 충남지사
- 실국원장회의(10:00 중회의실)
- 2026년 제1분기 통합방위협의회(14:00 대회의실)
- 태안국제원예치유박람회 후원금 전달식(15:30 외부접견실)
▲박형준 부산시장
- 부산 국민의힘 국회의원 현안간담회-글로벌허브도시 특별법 관련(17:00 서울)
▲박완수 경남지사
- 도지사 주재 기자 간담회(14:00 도정회의실)
▲김두겸 울산시장
- 유홈(U home) 삼산 준공식 (15:00 삼산동 1554-3번지)
[전국종합=뉴스핌]