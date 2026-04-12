안민석 예비후보, '다문화 학생 교육 기본권 보장' 5대 정책 발표

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"단편적 지원 아닌 국가 책임 교육 전환"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기도교육감 예비후보가 다문화가정 학생들의 언어 장벽을 허물고 학습 격차를 근본적으로 해소하기 위한 '한국어 3년 책임제'를 핵심으로 하는 5대 교육 정책을 내놨다.

'한국어 3년 책임제'를 핵심으로 하는 5대 교육 정책을 내놨다. [사진=안민석 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

안 예비후보는 12일 "다문화가정 학생의 교육권은 선택이 아닌 기본권"이라며 "언어부터 학습, 정서, 진로까지 공교육이 전 영역을 책임지는 체계를 만들어 교육 불평등을 해소하겠다"고 밝혔다.

안 예비후보가 제시한 첫 번째 핵심 방안은 '한국어 3년 책임제'다. 다문화 학생이 입국하거나 전입한 뒤 3년 동안 한국어 집중 교육을 받을 수 있도록 전담 교사와 강사를 대폭 확대 배치하고, 방과 후 무료 프로그램과 AI 기반 학습 지원을 통해 언어 장벽을 조기에 극복하도록 돕는다는 구상이다.

또한 기초학력 격차 해소를 위해 별도의 진단 시스템을 구축하고, 학교별로 '학습지원 코디네이터'를 배치해 대학생·전문강사 멘토단과 연계한 1:1 맞춤형 교육을 강화할 계획이다.

다문화 학생들이 겪는 정서적 고립과 차별 문제에 대한 대책도 포함됐다. 전문 상담 인력을 확대하고 또래 멘토링과 혐오 예방 교육을 강화하는 한편, 차별 신고 체계를 구축해 안전한 학교 환경을 조성하겠다는 방침이다.

학부모와의 소통 강화 방안으로는 시·군별 지원센터를 통한 실시간 통번역 서비스를 제공해 교육 정보로부터 소외되는 가정이 없도록 하겠다고 약속했다. 아울러 다문화 학생 특화 진로 탐색 및 직업 체험 프로그램을 통해 이들이 글로벌 인재로 성장할 수 있는 발판을 마련할 계획이다.

안 예비후보는 정책의 실행력을 높이기 위해 교육청과 전문가, 학부모가 참여하는 '민관 협의체' 구성을 제안했다. 현장의 목소리가 즉각 정책에 반영되는 유기적인 시스템을 만들겠다는 의지다.

안 예비후보는 "다문화 학생을 단순한 지원 대상으로 보지 않고 함께 성장할 교육공동체의 소중한 구성원으로 대우해야 한다"며 "교육격차 해소를 넘어 이들이 당당한 사회의 일원으로 성장할 수 있도록 공교육의 책임을 다하겠다"고 강조했다.

beignn@newspim.com