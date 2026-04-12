권순기 예비후보, 김해 체육·예술고 신설 공약…동부권 예체능 교육 강화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 권순기 경남교육감 예비후보가 김해지역에 체육고등학교와 예술고등학교를 신설해 경남 동부권 예체능 교육 기반을 대폭 강화하겠다는 공약을 발표했다.

권 예비후보는 12일 "김해·양산을 비롯한 동부권은 학생 수와 교육 수요가 빠르게 늘고 있지만 체육·예술 분야 전문 교육기관은 턱없이 부족한 실정"이라며 "재능 있는 학생들이 지역을 떠나지 않고 성장할 수 있도록 임기 내 반드시 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.

권순기 경남교육감 예비후보[사진=권순기 예비후보 선거캠프] 2026.04.12

이번 공약은 김해에 체육고와 예술고를 각각 설립해 종목별 전문 교육과 실기 중심 프로그램을 체계적으로 운영하는 데 초점을 맞췄다. 체육고는 육상·축구·야구·수영 등 종목별 훈련 시스템과 스포츠 과학 기반 교육을 도입해 전국 단위 경쟁력을 갖춘 인재 육성을 목표로 한다. 지역 체육시설과 연계한 실전 중심 수업도 추진한다.

예술고는 음악·미술·무용·연극 등 예술 전반에 걸친 실기 중심 교육과정을 운영하고, 지역 문화·예술기관과 협력해 창의성과 융합 역량을 높이는 현장형 교육을 강화할 계획이다.

권 예비후보는 지역 대학·체육회·문화기관을 연계한 '예체능 교육 플랫폼'을 구축해 학생들의 진로까지 아우르는 통합 지원 체계를 마련하겠다고 밝혔다. 이를 통해 수도권으로의 인재 유출을 줄이고, 김해를 중심으로 한 경남 동부권을 교육·문화·체육 거점으로 육성한다는 구상이다.

권 예비후보는 지난달에도 '김해스포츠꿈나무학교' 설립 공약을 내세운 바 있다. 그는 초·중·고교로 이어지는 엘리트 체육 인재 육성 생태계를 조성하고 노후 체육관 리모델링 등 환경개선을 추진할 계획이다.

권 예비후보는 "김해 진례중학교 알파인스키 선수 신혜오 학생이 지역에 마땅한 진학 학교가 없어 강원도로 진학해야 했다는 소식을 듣고 마음이 아팠다"며 "체육고·예술고 설립이 이 같은 현실을 바꾸는 출발점이 될 것"이라고 강조했다.

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