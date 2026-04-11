임병택 시흥시장 예비후보, 선거사무소 개소..."경선 레이스 더욱 매진"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 의원과 문정복 최고위원이 11일 임병택 시흥시장 예비후보 사무소를 방문했다.
- 개소식에서 임 예비후보와 자원봉사자들을 격려하고 지지자들과 인사했다.
- 임 예비후보는 감사 인사하며 13일과 14일 경선에서 지지 호소했다.
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[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 더불어민주당 추미애 국회의원과 문정복 최고위원(경기 시흥갑 국회의원)이 11일 임병택 시흥시장 예비후보의 선거사무소를 응원차 전격 방문했다.
임병택 예비후보 캠프에 따르면 추 의원과 문 최고위원은 이날 시흥시청역 인근 선거사무소에서 열린 '시민 방문의 날' 개소식 행사에 들러 당내 경선을 앞두고 고군분투 중인 임 예비후보와 자원봉사자들을 따뜻하게 격려했다.
두 의원은 캠프에 머무는 동안 현장에 모인 지지자 및 시민들과도 반갑게 인사를 나누며 캠프에 활기찬 에너지를 불어넣고 자리를 떠났다.
임병택 예비후보는 "주말 바쁜 일정 중에도 먼 길을 마다하지 않고 직접 시흥까지 찾아와 따뜻한 응원을 보내주신 추미애 의원님과, 시흥 발전을 위해 늘 든든한 버팀목이 되어주시는 문정복 최고위원님께 깊이 감사드린다"며, "든든한 '민주당 원팀'의 끈끈한 정을 바탕으로 남은 경선 레이스에 더욱 매진하겠다"고 화답했다.
이어 임 예비후보는 "선배·동지들의 든든한 격려에 보답하는 길은 오직 본선 진출과 승리뿐"이라며, "다가오는 13일과 14일 치러지는 당내 경선 여론조사에서 검증된 시장 임병택을 압도적으로 선택해 달라"고 지지층의 결집을 거듭 호소했다.
1141world@newspim.com