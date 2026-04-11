임병택 시흥시장 예비후보, 선거사무소 개소..."경선 레이스 더욱 매진"

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추미애 국회의원·문정복 최고위원 방문…"민주당 원팀 정신으로 승리할 것"

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 더불어민주당 추미애 국회의원과 문정복 최고위원(경기 시흥갑 국회의원)이 11일 임병택 시흥시장 예비후보의 선거사무소를 응원차 전격 방문했다.

더불어민주당 추미애 국회의원과 문정복 최고위원(경기 시흥갑 국회의원)이 11일 임병택 시흥시장 예비후보의 선거사무소를 응원차 전격 방문했다. 왼쪽부터 문정복 최고위원, 추미애 국회의원, 임병택 시흥시장 예비후보 그리고 임 예비후보의 배우자. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프]

임병택 예비후보 캠프에 따르면 추 의원과 문 최고위원은 이날 시흥시청역 인근 선거사무소에서 열린 '시민 방문의 날' 개소식 행사에 들러 당내 경선을 앞두고 고군분투 중인 임 예비후보와 자원봉사자들을 따뜻하게 격려했다.

두 의원은 캠프에 머무는 동안 현장에 모인 지지자 및 시민들과도 반갑게 인사를 나누며 캠프에 활기찬 에너지를 불어넣고 자리를 떠났다.

11일 임병택 시흥시장 예비후보의 선거사무소 개소식. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프]

임병택 예비후보는 "주말 바쁜 일정 중에도 먼 길을 마다하지 않고 직접 시흥까지 찾아와 따뜻한 응원을 보내주신 추미애 의원님과, 시흥 발전을 위해 늘 든든한 버팀목이 되어주시는 문정복 최고위원님께 깊이 감사드린다"며, "든든한 '민주당 원팀'의 끈끈한 정을 바탕으로 남은 경선 레이스에 더욱 매진하겠다"고 화답했다.

이어 임 예비후보는 "선배·동지들의 든든한 격려에 보답하는 길은 오직 본선 진출과 승리뿐"이라며, "다가오는 13일과 14일 치러지는 당내 경선 여론조사에서 검증된 시장 임병택을 압도적으로 선택해 달라"고 지지층의 결집을 거듭 호소했다.

11일 임병택 시흥시장 예비후보의 선거사무소 개소식. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프]

1141world@newspim.com