함안군, '2025년 경제총조사' 조사요원 모집 공고

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조사관리자 포함 50명 모집

군민 참여 통계 정확성 확보

[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 함안군은 오는 27일부터 5월1일까지 '2025년 기준 경제총조사' 조사요원 모집 신청을 받는다고 11일 밝혔다.

경제총조사 조사요원 모집 홍보 포스터[사진=함안군] 2026.04.11

경제총조사는 국가 산업 전반의 고용 구조와 생산 기반을 파악하는 대규모 통계조사로, 5년마다 전국적으로 시행된다. 군은 올해 조사에서 지역 내 약 8400개 사업체를 대상으로 진행할 예정이다.

조사 방식은 온라인조사가 6월 1일부터 30일까지 이뤄지고, 이어 6월 12일부터 7월 22일까지는 조사요원이 직접 방문하는 면접조사가 병행된다.

모집 인원은 조사관리자를 포함해 총 50명이며, 분야별 채용 기간과 조건은 상이하다. 응시는 경제총조사 누리집을 통한 온라인 접수나 군청 통계상황실 방문 접수 모두 가능하다. 세부 사항은 함안군청 또는 경제총조사 누리집 공고문에서 확인할 수 있다.

군 관계자는 "이번 조사에서는 조사요원 의견을 반영해 근무 여건을 개선하고 현장조사 환경을 보완했다"며 "정확한 통계 확보는 지역경제 발전의 기반인 만큼 군민들의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.

news2349@newspim.com