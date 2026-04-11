함안군, '2025년 경제총조사' 조사요원 모집 공고

AI 핵심 요약beta
- 경남 함안군이 11일 27일부터 5월1일까지 경제총조사 조사요원 모집을 시작했다.
- 올해 조사 대상은 지역 8400개 사업체로 온라인과 면접조사를 병행한다.
- 총 50명 모집하며 온라인이나 군청 방문으로 응시 가능하다.
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군민 참여 통계 정확성 확보
[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 함안군은 오는 27일부터 5월1일까지 '2025년 기준 경제총조사' 조사요원 모집 신청을 받는다고 11일 밝혔다.
경제총조사는 국가 산업 전반의 고용 구조와 생산 기반을 파악하는 대규모 통계조사로, 5년마다 전국적으로 시행된다. 군은 올해 조사에서 지역 내 약 8400개 사업체를 대상으로 진행할 예정이다.
조사 방식은 온라인조사가 6월 1일부터 30일까지 이뤄지고, 이어 6월 12일부터 7월 22일까지는 조사요원이 직접 방문하는 면접조사가 병행된다.
모집 인원은 조사관리자를 포함해 총 50명이며, 분야별 채용 기간과 조건은 상이하다. 응시는 경제총조사 누리집을 통한 온라인 접수나 군청 통계상황실 방문 접수 모두 가능하다. 세부 사항은 함안군청 또는 경제총조사 누리집 공고문에서 확인할 수 있다.
군 관계자는 "이번 조사에서는 조사요원 의견을 반영해 근무 여건을 개선하고 현장조사 환경을 보완했다"며 "정확한 통계 확보는 지역경제 발전의 기반인 만큼 군민들의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.
news2349@newspim.com