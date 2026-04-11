음성 평곡4리, 마을 태양광발전소 준공

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주민 참여형 에너지 자립 실현

[음성=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 음성군 음성읍 평곡4리 주민들이 추진한 마을 태양광발전소가 완공돼 본격 가동에 들어갔다.

지역 공동체가 참여한 에너지 자립형 사업으로 주목된다.

음성읍 평곡4리, 마을 태양광발전소. [사진=음성군] 2026.04.11 baek3413@newspim.com

음성군과 한국동서발전, 평곡4리 마을회는 10일 발전소 현장에서 내외빈 100여 명이 참석한 가운데 준공식을 열었다.

이 발전소는 평곡리 299번지 일원에 3331㎡ 규모로 조성됐으며 발전용량 320㎾를 갖췄다.

사업에는 총 9억 2300만 원이 투입됐다.

음성군 발전소주변지역 지원사업(1억 3800만 원), 한국동서발전의 지역상생 지원(5억 7500만 원), 마을기금(2억 1000만 원)이 재원을 마련했다.

군 관계자는 "공공기관과 주민, 지방정부가 협력해 에너지 복지 향상을 위한 모델을 만든 의미 있는 사례"라며 "앞으로 발전소 수익이 마을 복지 향상과 주민 소득으로 이어질 수 있도록 행정적 지원을 계속하겠다"고 말했다.

이영주 평곡4리 이장은 "마을총회에서 사업을 추진하기로 결의한 뒤 1년여 동안 많은 과정을 거쳤다"며 "주민이 함께 만든 발전소 수익을 소외된 이웃과 마을 공동사업에 활용할 계획"이라고 밝혔다.

이번 평곡4리 발전소는 음성군이 추진 중인 '에너지 자립형 마을 지원 프로그램'의 첫 성과로, 군은 올해 추가로 2곳의 마을 발전소 건립을 검토 중이다.

baek3413@newspim.com