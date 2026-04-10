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"손흥민 '블라블라 세리머니'는 도발"...멕시코 매체의 오해

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  • 손흥민이 8일 크루스 아술전 선제골 후 블라블라 셀레브레이션을 했다.
  • 자신 비판에 대한 응답 제스처였으나 멕시코에서 도발로 오해받았다.
  • 멕시코 매체가 팬 조롱으로 보도하며 월드컵 맞대결을 부각했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민의 '블라블라 골 셀레브레이션'이 멕시코에서 뜻밖의 오해를 불렀다. 스스로를 향한 비판에 답한 제스처였지만 현지에선 '멕시코 전체에 대한 도발'로 번지는 모양새다.

손흥민은 8일(한국시간) 미국 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 2026 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 8강 1차전에서 크루스 아술을 상대로 선제 결승골을 터뜨리며 LAFC의 3-0 완승을 이끌었다. 전반 30분 역습 상황에서 초니에르의 땅볼 크로스를 넘어지며 오른발 슈팅으로 마무리했다. 소속팀·대표팀을 통틀어 11경기 만에 나온 시즌 첫 필드골이었다.

골 직후 나온 골 셀레브레이션이 논란의 출발점이었다. 손흥민은 카메라를 향해 입모양으로 "블라블라"라고 중얼거리는 듯한 동작을 취하며, 오른손을 입 주변에서 오므렸다 펴는 '블라블라 셀레브레이션'을 했다. 토트넘 시절부터 자신을 향한 에이징 커브, 득점력 저하 논란이 있을 때마다 보여주던 일종의 '계속 떠들어봐라, 난 내 플레이로 말하겠다'는 식의 응답이었다. 3월 A매치 이후에도 그는 '에이징 커브' 지적에 불쾌감을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민이 8일(한국시간) 북중미카리브축구연맹 챔피언스컵 8강 1차전에서 크루스 아술을 '블라블라 셀레브레이션'을 하면서 동료들의 축하를 받고 있다. [사진=LAFC] 2026.04.10 psoq1337@newspim.com

멕시코 현지의 해석은 엉뚱한 곳으로 튀었다. 멕시코 매체 '포스타 데포르테스'는 "손흥민이 크루스 아술 팬들을 향해 모욕적인 제스처를 했다는 의혹으로 SNS에서 큰 논란이 일었다"고 보도했다. 'TV 아즈테카'는 "도발인가, 조롱인가. 손흥민이 크루스 아술 선수들과 팬들을 향해 논란의 제스처를 취했다. 많은 이들이 이 행동을 불쾌하게 받아들였다"고 전했다. 다른 매체들도 "손흥민이 '계속 떠들어봐'라는 의미로 보이는 행동을 하며 팬들을 조롱했다"며 평소 차분하던 손흥민과 다른 모습에 당혹감을 드러냈다.

일부 보도는 월드컵 맥락까지 끌어왔다. 멕시코 '엑셀시오르' 계열 매체들은 "손흥민이 월드컵을 앞두고 멕시코에 경고했다. 친절했던 손흥민이 이제는 멕시코의 가장 큰 적이 될 수 있다"고 과장된 표현까지 사용했다. 한국은 오는 6월 개막하는 2026 북중미 월드컵에서 멕시코와 같은 조에 속해 있고, 개최국 멕시코의 과달라하라에 베이스캠프를 차린 뒤 조별리그 2차전에서 멕시코와 맞붙는다. 현지 방송 'TV 아즈테카'는 "이번 사건은 여름에 열릴 멕시코-한국전을 더 흥미롭게 만들 것"이라며 손흥민을 '아크론 스타디움에서 멕시코를 상대할 한국의 주장'으로 거듭 강조했다.

psoq1337@newspim.com

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