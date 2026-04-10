의왕시 '기초단체장 공약이행·정보공개 평가' 최고등급 'SA' 달성

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김성제 시장 "각자의 자리에서 묵묵히 책임을 다해온 공직자들의 헌신과 노력 덕분"

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시가 한국매니페스토실천본부의 '2026 민선8기 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가'에서 최고등급인 SA를 획득했다고 10일 밝혔다.

의왕시청 전경. [사진=의왕시]

시에 따르면 한국매니페스토실천본부는 매년 전국 기초자치단체장을 대상으로 공약 이행도와 정보공개 수준 등을 종합적으로 평가하고 있다.

의왕시는 이번 평가의 기준 시점인 2025년 12월 말 기준 공약 완료율 81.5%를 기록해 전국 평균 70.42%보다 11.08% 높은 실적을 보였으며, 종합평가 90점 이상을 받아 SA 등급을 획득했다.

이로써 2022년 매니페스토 약속대상, 2023년 공약실천계획 평가, 2024년부터 2026년까지 공약이행 및 정보공개 평가에서 우수한 성과를 거두며, 매니페스토 분야 5년 연속 최고 수준의 성과를 이어가게 됐다.

시는 민선8기 출범 이후 81개 공약사업을 확정해 시민 삶의 질 향상과 도시 경쟁력 강화를 목표로 사업을 추진해 왔다. 또한, 분기별 공약사업 추진상황 보고회를 통해 이행 현황을 점검하고, 사업별 보완 방안을 마련해 왔다.

주요 공약사업으로는 △의왕오전왕곡 공공주택지구 지원 △백운밸리 종합병원 유치 △위례∼과천선 의왕 연장 △문화예술회관 건립 △부곡커뮤니티센터 건립 △안양천 공원화 사업 등이 있다.

김성제 의왕시장은 "민선8기 출범 이후 시민들의 숙원사업이 하나씩 해결되고 공약이 현실로 이어지고 있다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "이 같은 성과는 각자의 자리에서 묵묵히 책임을 다해온 공직자들의 헌신과 노력 덕분"이라고 말했다.

이어 "남은 공약사업 역시 흔들림 없이 추진해 시민이 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만들어 가겠다"고 강조했다.

한편, 시는 2022년 매니페스토 약속대상부터 2026년 공약이행 평가까지의 결과를 자체 분석한 결과, 5년 연속 최고 성과를 거둔 지자체는 경기도 내에서 의왕시와 부천시 2곳이며, 전국 시군구 기준 5곳이라고 밝혔다.

1141world@newspim.com