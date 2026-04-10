이원택 전북지사 예비후보 "식사비 대납 의혹 재감찰 요구 유감"

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"사실 왜곡·가짜뉴스…정치적 공세 중단해야"

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 이원택 전북도지사 예비후보가 안호영 후보 측의 '식사비 대납 의혹' 재감찰 요구에 대해 강한 유감을 표하며 정면 반박에 나섰다.

이 후보는 10일 보도자료를 통해 "이미 충분히 소명된 사안을 반복하며 객관적 근거 없는 주장으로 의혹을 확대하는 것은 도민과 당원의 판단을 흐릴 뿐"이라며 "재감찰 요구는 정치적 의도를 의심케 한다"고 밝혔다.

이원택 전북지사 예비후보[사진=이원택 의원실] 2026.04.10 lbs0964@newspim.com

먼저 간담회 식사비 대납 의혹에 대해 이 후보는 "해당 간담회는 자신이 요청하거나 주도한 자리가 아니며, 식사비 결제 역시 알지 못하고 관여할 수 없는 사안"이라고 선을 그었다.

이어 "자신과 수행원 식비는 별도로 결제한 뒤 간담회 도중 자리를 떠났다"고 설명했다.

또한 "다른 경선 예정자들도 유사한 간담회를 진행한 정황이 있다"며 안호영 후보를 향해 관련 여부에 대한 입장 표명을 요구했다.

한정식집 대납 의혹에 대해서는 "기초적인 사실 확인조차 되지 않은 가짜뉴스"라고 규정하며 "해당 자리에서 식사를 하지 않았고 잠시 머문 뒤 떠났기 때문에 결제 과정에 관여할 수 없다"고 강조했다.

이 후보는 이와 관련해 허위 보도를 한 인터넷 매체를 경찰에 고발했으며, 허위사실 유포와 확산에 대해서도 끝까지 책임을 묻겠다는 방침이다.

아울러 "공정은 주장으로 만들어지는 것이 아니라 사실과 절차로 증명되는 것"이라며 "CCTV 복원 및 공개와 철저한 수사를 통해 객관적 진실이 명확히 밝혀질 것"이라고 밝혔다.

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