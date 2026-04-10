김한종 "장성 그린벨트 해제, 성장 기반 마련"

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환경 보존 고려한 '계획적 개발' 추진

[장성=뉴스핌] 박진형 기자 = 김한종 전남 장성군수 예비후보가 개발제한구역(그린벨트)의 합리적 해제를 통한 지역 발전 구상을 내놓았다.

김 예비후보는 10일 보도자료를 내고 "불합리하게 묶여 있는 개발제한구역을 체계적으로 조정해 지역 산업과 주거, 공공시설 수요에 대응하겠다"고 밝혔다.

김한종 장성군수 예비후보. [사진=본인]

단순한 규제 완화가 아닌 환경 보전과 개발의 균형을 고려한 '계획적 개발'을 핵심 방향으로 제시했다.

특히 난개발을 방지하면서도 지역 여건에 맞는 개발을 유도해 기업 유치 기반을 마련하고 의료·주거 용지 확보를 통해 정주 여건을 개선하겠다는 구상이다.

김 예비후보는 "그린벨트는 본래 환경 보전을 위한 제도이지만 현실과 맞지 않는 과도한 규제는 지역 발전을 가로막는 요인이 되고 있다"며 "합리적인 조정을 통해 환경을 지키면서도 지역경제가 살아날 수 있는 길을 열겠다"고 강조했다.

이어 "기업이 들어오고, 사람이 머무를 수 있는 도시 기반을 갖추는 것이 장성의 미래 경쟁력"이라며 "계획적 개발을 통해 지속가능한 성장 기반을 확보하겠다"고 덧붙였다.

이번 공약은 규제 개선을 통한 투자 유치와 정주환경 개선을 동시에 추진하겠다는 전략으로, 장성군의 중장기 성장 동력을 확보하기 위한 정책으로 기대된다.

bless4ya@newspim.com