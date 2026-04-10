경북도, '독도 왜곡 주장' 日 외교청서 즉각 철회 요구

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경북도 "독도수호와 실효적 지배 강화할 것"

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도가 일본 외무성의 부당한 독도 영유권 주장을 즉각 철회할 것을 촉구했다.

경북도는 10일 '일본 외교청서 각의 결정에 대한 규탄 성명'을 내고 "독도가 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 대한민국 고유의 영토임에도 불구하고 지난달 독도에 대한 왜곡 교과서 검정 통과에 이어, 또다시 외교청서에서 왜곡된 주장을 반복해 대한민국의 영토 주권을 부정하고 있다"고 규탄하고 "이는 대한민국의 정당한 주권 행사를 부정하는 것"이라며 즉각적인 철회를 요구했다.

경북도는 또 "일본 정부는 독도에 대한 일체의 부당한 주장을 즉각 중단하고, 갈등을 넘어 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 미래지향적 협력 관계와 교류 확대에 앞장설 것"을 촉구했다.

대한민국의 고유 영토인 독도.[사진=뉴스핌DB]2026.04.10 nulcheon@newspim.com

경북도는 독도 수호의 최일선 지방정부로서 2008년부터 19년째 반복되는 독도에 대한 부당한 영유권 주장과 대한민국의 정당한 주권 행사를 부정하는 일본 외교청서에 대응해 정부와 긴밀한 협조 체계를 유지하면서 독도의 평화적 관리를 더욱 공고히 해 나간다는 방침이다.

특히 독도 방문 활성화, 도서민 및 군 장병 가족 여객 운임 지원, 해양 환경 관리 등을 통해 실효적 지배를 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.

경북도지사 권한대행 황명석 행정부지사는 "독도에 대한 어떠한 부당한 주장도 결코 용납될 수 없다"며 "경북도는 정부와 함께 독도 수호와 실효적 지배 강화를 위해 흔들림 없이 대응해 나가겠다"고 밝혔다.

nulcheon@newspim.com