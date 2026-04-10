경북도의회, 日 외교청서 '독도망언' 즉각 철회 요구

10일 규탄 성명..."일본 외교청서는 국제법 농락 문서"

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 일본 외무성이 '2026년 외교청서'를 통해 부당한 독도 영유권 주장 등 망언을 반복하자 경북도의회가 규탄과 함께 즉각적인 철회를 요구했다.

경북도의회는 10일 '일 외교청서 규탄' 성명을 내고 "일본 정부는 1957년부터 매년 발간하는 외교청서를 통해 독도 관련 왜곡 기술을 지속해 왔으며, 특히 2008년부터 19년째 '독도는 일본 땅'이라는 억지 주장을, 2018년부터 9년째 우리 영토에 대한 '불법 점거'라는 모욕적 표현을 반복하고 있다"고 지적하고 "이의 즉각적인 철회"를 촉구했다.

대한민국의 영토인 독도[사진=경북도의회]2026.04.10 nulcheon@newspim.com

경북도의회 연규식 독도수호특별위원장은 "경북 도민의 삶과 혼이 깃든 우리 땅, 독도에 대해 일본 정부가 망언을 반복한다는 것은 역사적 사실 앞에 눈을 감은 뻔뻔한 도발"이라고 일본의 행태를 강하게 규탄하고 "경북도의회는 독도 수호 최전선의 지방의회로서 실효적 지배 강화를 위한 모든 지원을 아끼지 않을 것이며, 일본의 어떠한 도발에도 물러서지 않겠다"고 천명했다.

또 박성만 경북도의회 의장은 "독도가 일본 땅이라는 주장은 국제사회에서 단 한 번도 인정받지 못한 억지일 뿐이며, 일본의 외교청서는 역사를 왜곡하고 국제법을 농락하는 문서이다"라고 규정하고 "일본 정부는 즉각 이를 철회하고 상호 존중에 기반한 미래지향적 관계로 나아갈 것을 강력히 촉구한다"며 일본의 왜곡 주장을 강하게 규탄했다.

경북도의회는 정부, 경북도와 긴밀히 협조해 독도의 평화적 관리와 실효적 지배를 공고히 하고, 독도 수호를 위한 입법·제도적 지원을 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.

특히 독도 방문 활성화 지원, 도서민 및 군장병 가족 여객 운임 지원, 해양 환경 관리, 독도수호 교육·홍보 확대 등 다각적인 실효적 지배 강화 활동을 의회 차원에서 적극 뒷받침할 계획이다.

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