함양군, 전국 공약이행평가 3년 연속 '우수' 등급…주민 소통 성과

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공약이행률 84%로 우수 등급 달성

[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군은 한국매니페스토실천본부 주관 '2026년 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가'에서 3년 연속 우수 등급(A)을 받았다고 10일 밝혔다.

경남 함양군이 한국매니페스토실천본부에서 실시한 '2026년 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가'에서 우수 등급을 받았다. 사진은 함양군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.01

이번 평가는 민선8기 전국 기초단체장을 대상으로 공약이행 완료율, 2025년 목표 달성도, 주민 소통, 웹 소통, 공약 일치도 등 5개 항목을 종합 분석해 등급을 매겼다.

군은 공약이행률 84%를 기록해 경남 평균 57%, 전국 평균 70%를 크게 상회했다. 군민 체감도가 높은 생활밀착형 사업 47건을 완료하며 실질적 성과를 냈다.

주요 사업은 ▲계절근로자 지원센터 건립 ▲마을진입로 CCTV 확대 ▲함양형 거점 돌봄센터 운영 ▲청소년 수당 지급 ▲작은 영화관 건립 등이다.

군은 분기별 사업 점검과 누리집 공개를 통해 추진 과정의 투명성을 확보했다. 지난해 '전국 매니페스토 우수사례 경진대회'에서 2년 연속 수상하는 등 정책 실천력을 인정받았다.

군 관계자는 "3년 연속 우수 등급은 공약을 단순한 약속이 아닌 현장 중심 행정으로 실천한 결과"라며 "앞으로도 군민과의 약속이 실질적 성과로 이어지도록 책임행정을 펼치겠다"고 말했다.

yun0114@newspim.com