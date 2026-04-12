이창용 총재, G20·IMF 춘계회의 참석차 출국…마지막 외교무대

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美 워싱턴 방문...19일 귀국해 20일 퇴임 예정

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 이창용 한국은행 총재가 12일 미국 워싱턴 D.C.에서 열리는 'G20 재무장관·중앙은행총재 회의'와 'IMF·세계은행(WBG) 춘계회의' 참석을 위해 출국한다.

이 총재는 G20 회의에서 세계경제 상황과 경제성장, 글로벌 불균형 등 주요 현안을 두고 각국 재무장관 및 중앙은행 총재, 국제금융기구 인사들과 의견을 교환할 예정이다. 이어 IMF 춘계회의에서는 세계경제 전망과 글로벌 금융안정 상황 등에 대해 논의한다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 이창용 한국은행 총재가 10일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의 후 기자간담회에 참석하고 있다. 2026.04.10 photo@newspim.com

아울러 미 연방준비제도(Fed), 유럽중앙은행(ECB) 등 주요국 중앙은행과 IMF 고위 인사들과 잇따라 면담을 갖고 최근 국제 정세와 그 영향에 대해 의견을 나눌 계획이다.

이 총재는 회의 기간 중인 15일 피터슨국제경제연구소(PIIE)가 주최하는 고위급 회의 'Central Banking for Economies in a Changed World'에 패널로도 참석한다.

한편 이 총재는 오는 19일 귀국해 20일 퇴임식을 가질 예정이다.

romeok@newspim.com