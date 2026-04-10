LH 대전충남-승강기안전공단 '맞손'…임대주택 승강기 사고 예방 강화

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = LH 대전충남지역본부가 임대주택 내 승강기 안전관리 강화를 위해 전문기관과 협력 체계를 구축했다.

LH 대전충남지역본부는 10일 한국승강기안전공단 충청지역본부와 '임대주택 승강기 안전사고 예방 및 관리 품질 향상'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

10일 LH 대전충남지역본부가 한국승강기안전공단 충청지역본부와 업무협약을 체결했다. [사진=LH 대전충남지역본부] 2026.04.10 gyun507@newspim.com

이번 협약은 공공임대주택 입주민의 안전을 최우선 가치로 두고 기관 간 협력을 통해 보다 체계적이고 고도화된 승강기 관리 시스템을 구축하기 위해 추진됐다.

양 기관은 ▲승강기 안전점검 기술 및 정보 교류▲품질 향상을 위한 기술 자문 및 지원▲입주민·관리자 대상 맞춤형 교육 및 안전 캠페인▲중대 고장 집중관리 체계 구축▲관리자 역량 강화 교육 등 전반적인 분야에서 협력하기로 했다.

특히 노후 승강기에서 발생할 수 있는 고장과 사고를 사전에 차단하는 데 초점을 맞췄다. LH는 한국승강기안전공단의 기술 지원을 바탕으로 고장률을 낮추고 비상 상황 대응 체계도 한층 강화할 계획이다.

양치훈 LH 대전충남지역본부장은 "이번 협약은 단순 시설 관리 차원을 넘어 입주민의 안전과 삶의 질을 높이기 위한 것"이라며 "앞으로도 관계기관과 협력을 통해 안전한 주거환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com