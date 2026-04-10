인천 연수구, 매니페스토 2년연속 최우수…이재호 청장 "공약은 區政 최우선 가치"

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인천 연수구청 청사 [사진=인천 연수구]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 연수구는 한국매니페스토실천본부가 발표한 '2026년 전국 민선 8기 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가'에서 최우수등급(SA)을 받았다고 10일 밝혔다. 연수구는 지난해에 이어 2년 연속 최우수등급을 받은 것이다.

본부는 단체장의 공약이행 완료도와 목표 달성도, 주민 소통, 웹소통, 공약 일치도 등 5개 분야를 종합적으로 분석해 평가했다고 설명했다.

연수구는 지난해 말까지 87.4%의 공약 이행률을 기록했다. 이는 전국 기초자치단체 평균인 70.42%를 크게 상회하는 수치이다.

103개 세부공약 사업 중 인천 송도~경기 마석 간 GTX-B노선 착공과 송도국제도서관 적기 완공, 원도심 재생 NEW 마스터플랜 수립 등 38개 사업을 완료했다.

또 승기천 워터프론트 사업과 원도심 주택가 및 먹자거리 상권 주차 공간 확대 등 52개 사업은 추진 중이다.

이재호 연수구청장은 "공약은 구민과의 소중한 약속이자 구정의 최우선 가치"라며 "남은 임기 동안 공약사업을 내실 있게 마무리하겠다"고 말했다.

hjk01@newspim.com