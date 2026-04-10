안민석 경기교육감 예비후보, 교통·돌봄·격차 해소 '3대 정책' 발표

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10일 정책위원회 통해 구상 공개... 경기도 행정력-교육청 복지 결합 '시너지' 기

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기도교육감 예비후보가 경기도청과의 강력한 행정 협력을 바탕으로 교통, 돌봄, 교육 격차 해소라는 3대 핵심 과제를 해결하겠다는 청사진을 제시했다.

3대 핵심 과제를 해결하겠다는 청사진을 제시했다. [사진= 안민석 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

안 예비후보 정책위원회는 10일 "경기도의 교통·일자리 행정과 교육청의 교육 정책을 유기적으로 결합해 학생과 학부모가 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만들겠다"고 밝혔다.

이번 협력 구상의 첫 번째 핵심은 '안전한 통학권 보장'이다. 안 후보 측은 경기도 31개 시·군과 연계해 '안심에듀버스'를 대폭 확대 도입하고 학생 무상 교통 지원을 추진할 방침이다.

또한 도내 일자리 사업과 연계해 '워킹스쿨버스' 도우미 인력을 증원하고 경기도의 도로 행정을 활용해 통학로 안전 시설물을 전면 정비하는 등 "아이들의 등하굣길이 더 안전하고 편리해지는 경기도"를 만들겠다고 강조했다.

돌봄 정책은 학교의 담장을 넘어 지역 사회 전체로 확장한다. 경기도가 운영하는 '다함께 돌봄센터'와 교육청의 '거점형 돌봄학교'를 연계해 통합 운영 시스템을 구축하는 것이 핵심이다.

안 후보 측은 경기도 산하 기관의 풍부한 인프라를 학교 현장과 연결해 수준 높은 돌봄 프로그램을 제공함으로써 "학교 문턱을 넘어 마을 전체가 아이를 함께 키우는 통합 돌봄 모델을 완성하겠다"는 구상을 밝혔다.

교육 현장의 고질적 문제인 신도시 과밀학급과 원도심 교육 격차 문제에 대해서는 경기도청과의 '행정 공조'를 해법으로 내놨다. 학교 신설 부지 확보를 위해 도시계획 수립 단계부터 도청과 교육청이 공동 대응하고 농어촌 및 원도심 지역에는 경기도의 '디지털 격차 해소 사업' 예산을 우선 배정해 교육 환경을 상향 평준화하겠다는 계획이다.

안 예비후보 정책위원회 관계자는 "도청과 교육청이 따로 움직여서는 정책 효과에 한계가 명확하다"며 "교통, 돌봄, 격차 해소라는 세 가지 기둥을 중심으로 협력 체계를 공고히 해 경기도 교육의 체질을 개선하겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com