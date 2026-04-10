박효진 경기교육감 예비후보 "예산 부담 없는 '햇빛 공유모델' 도입"

10일 '학교 에너지 전환 프로젝트' 발표... 학교 옥상 태양광 발전 거점화

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도 내 학교 옥상이 에너지를 소비하는 공간에서 직접 전기를 생산하는 '기후위기 대응 거점'으로 탈바꿈할 전망이다.

'기후위기 대응 거점'으로 탈바꿈할 전망이다. [사진= 박효진 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

박효진 경기도교육감 예비후보는 10일 학교를 지역 기반 에너지 전환의 중심으로 만드는 '학교 에너지 전환 프로젝트'를 발표하고, "에너지를 아끼는 학교를 넘어 스스로 만드는 학교로 전환하겠다"는 포부를 밝혔다.

박 예비후보의 이번 정책은 학교 옥상을 활용한 태양광 발전을 기반으로 한다. 특히 주목할 지점은 교육청의 재정 투입 없이 사업을 추진하는 '학교 옥상 태양광 공유모델'이다.

이 모델은 지역 햇빛발전협동조합이 주민 출자와 녹색금융으로 재원을 마련해 시설을 설치·운영하는 방식이다. 학교는 유휴 공간인 옥상을 장기 임대해 연간 약 300만~450만 원의 임대 수익을 얻고 유지관리는 협동조합이 전담해 교사의 업무 부담을 원천 차단했다.

박 후보 측은 경기도 평균 학교 규모를 기준으로 설치 시 연간 약 13만kWh의 전력 생산이 가능하며 이는 소나무 수천 그루를 심는 것과 맞먹는 연간 약 120톤의 탄소 배출 저감 효과가 있다고 설명했다.

박 예비후보는 태양광 설비를 단순한 시설물이 아닌 생생한 '교육 자원'으로 활용하겠다는 점을 강조했다. 실시간 발전 데이터를 수업 도구로 활용하고, 탄소배출 계산 프로젝트나 협동조합 경제 교육 등 교과 연계 프로그램을 4개년 단계별 계획에 따라 도입할 방침이다.

그는 "교실 안에서 글자로만 배우는 기후 교육을 학교 공간에서 직접 체험하는 교육으로 바꾸겠다"며 "태양광은 설비가 아니라 우리 아이들을 위한 살아있는 교재"라고 역설했다.

학교 현장의 우려를 불식시키기 위한 촘촘한 안전 대책도 내놨다. ▲옥상 구조 안전성 사전 검증▲화재·사고 대비 보험 가입 의무화▲교육청 표준계약서 도입 등을 통해 안전성을 확보하고, 설치부터 운영까지 전 과정을 외부 기관이 담당하게 해 교원들의 행정 업무 부담을 최소화하겠다고 약속했다.

박 예비후보는 "폭염으로 인한 찜통교실 문제를 해결하기 위해 에어컨을 덜 트는 것이 아니라 전기를 직접 만드는 발상의 전환이 필요하다"며 "기후위기 시대의 진정한 교육은 학교 옥상에서부터 시작될 것"이라고 강조했다.

beignn@newspim.com