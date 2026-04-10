순창군, 공약이행 평가 3년 연속 '최우수(SA)'

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공약완료율 86.1%…전국 평균 크게 상회

체계적 관리·주민 소통 기반 성과 지속

[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 한국매니페스토실천본부의 '2026 전국 기초지자체 공약이행 및 정보공개 평가'에서 3년 연속 SA(최우수) 등급을 달성했다고 10일 밝혔다.

이번 성과는 매년 최고 등급을 유지한 것으로, 순창군이 공약이행 분야에서 전국 최고 수준의 행정 역량을 지속적으로 입증했다는 평가를 받고 있다.

경천 양지천 수변개발사업[사진=순창군] 2026.04.10 lbs0964@newspim.com

연속 최고등급 달성은 공약 이행 체계가 안정적으로 정착됐음을 보여주는 사례로 꼽힌다.

실제 순창군은 2026년 1분기 기준 전체 79개 공약 가운데 68개를 완료해 공약완료율 86.1%를 기록했다. 이는 전국 평균(70.42%)을 크게 웃도는 수치다.

이 같은 성과는 민선 8기 들어 구축된 체계적인 공약관리 시스템과 지속적인 점검·보완 노력의 결과로 분석된다. 군은 정기적인 공약 점검과 주민과의 소통을 통해 정책 추진의 투명성과 실행력을 높여왔다.

또한 공약을 단순한 선언에 그치지 않고 군민 삶의 변화를 이끄는 정책으로 구현하는 데 행정력을 집중해 온 점도 주요 요인으로 꼽힌다.

순창군 관계자는 "3년 연속 최우수 등급은 군민과의 약속을 끝까지 책임지겠다는 의지의 결과"라며 "남은 공약도 차질 없이 추진해 체감도 높은 정책 성과를 이어가겠다"고 말했다.

한편 순창군은 민선 8기 마무리 단계에서도 공약 이행 관리와 성과 확산에 힘을 쏟으며 '군민 모두가 행복한 순창' 실현에 박차를 가할 계획이다.

lbs0964@newspim.com