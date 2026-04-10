국민대, 개교 후 첫 교육부 종합감사…13일부터 10일간 운영 전반 점검

AI 핵심 요약beta
- 교육부가 10일 국민학원과 국민대에 13일부터 24일까지 종합감사를 실시한다고 밝혔다.
- 감사단 20명 안팎이 2023년 3월 이후 운영 전반과 김건희 논문 문제 등을 점검한다.
- 최교진 장관이 5개월 전 검토 의사를 밝힌 데 이어 국회 요청으로 본격화됐다.
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법인 회계·인사·입시·학사 운영부터 민원·비리 제보까지 감사
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 국민학원과 국민대학교에 대해 오는 13일부터 24일까지 종합감사를 실시한다고 10일 밝혔다.
이번 감사에는 20명 안팎의 감사단이 투입된다. 감사 대상은 학교법인 국민학원과 국민대이며 점검 범위는 2023년 3월 이후 법인과 대학 운영 전반이다. 국민대가 교육부의 종합감사를 받는 것은 개교 이후 처음이다.
이번 감사는 최교진 교육부 장관이 국민대 종합감사를 적극 검토하겠다고 밝힌 지 약 5개월 만에 본격화됐다. 앞서 지난해 11월 국회 교육위원회 전체회의에서 김영호 교육위원장은 국민학원과 국민대를 둘러싼 각종 문제를 거론하며 필요할 경우 종합감사를 실시해야 한다고 요청한 바 있다.
당시 김 위원장은 학위 심사 과정에서 불거진 연구윤리의 투명성 문제와 함께 학교 책임자들의 자료 제출 회피, 국회 출석 거부, 절차를 무시한 도이치모터스 주식 매입 과정 등을 언급하며 고등교육기관으로서 책무에 맞는지 종합 점검이 필요하다고 지적했다. 이에 최 장관은 국민대 종합감사를 적극 검토하겠다고 답했다.
국민대는 2022년 8월 윤석열 전 대통령의 배우자인 김건희 여사의 박사학위 논문에 대해 표절이 아니라는 결론을 내리면서 부실 검증 논란에 휩싸였다. 해당 논문은 표절과 부적절한 인용 의혹이 제기됐고, 국민대 대학원 재학 중 작성한 학술논문에서는 한글 제목인 '회원 유지'를 영문으로 'member Yuji'라고 표기한 사실이 알려지며 논란이 커졌다.
이후 숙명여대는 지난해 6월 김 여사의 석사학위 논문인 '파울 클레의 회화적 특성에 관한 연구'에 대해 학위 취소를 결정했다. 이에 따라 국민대의 박사학위도 최종적으로 효력을 잃게 됐다.
교육부 감사단은 이번 종합감사에서 법인 회계 분야의 이사회 운영과 재산 운용 실태를 살피는 한편 대학 운영 분야에서는 교직원 인사관리와 입시·학사 운영 등을 점검할 계획이다. 아울러 민원과 비리 제보 사항도 함께 들여다볼 방침이다.
jane94@newspim.com