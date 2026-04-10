하나증권·빌드블록, 미국 부동산 투자 서비스 강화 MOU

AI 핵심 요약beta
- 하나증권이 10일 미국 부동산 투자 플랫폼 빌드블록과 글로벌 자산관리 서비스 고도화를 위한 업무협약을 체결했다.
- 협약을 통해 패밀리오피스 및 고액자산가 고객을 대상으로 미국 부동산 투자 정보 제공과 투자자문 서비스를 강화한다.
- 빌드블록은 매입 자문부터 시공, 사후관리까지 투자 전 과정을 수행하는 원스톱 솔루션을 제공하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 하나증권은 10일 미국 부동산 투자 플랫폼 기업 빌드블록과 글로벌 자산관리 서비스 고도화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약을 통해 하나증권은 패밀리오피스 및 고액자산가 고객을 대상으로 미국 부동산 투자 정보 제공과 투자자문 서비스를 강화할 계획이다.
주요 협약 내용은 ▲미국 부동산 투자 원스톱 솔루션 제공 ▲해외 부동산 투자정보 공유 및 자문 서비스 강화 ▲글로벌 자산관리 서비스 고도화 ▲양사 고객 네트워크 공유를 통한 시너지 창출 등이다.
빌드블록은 미국 실리콘밸리에 본사를 둔 부동산 전문 기업으로 매입 자문부터 직접 시공, 사후관리 및 해외 투자 신고까지 투자 전 과정을 수행하는 원스톱 솔루션을 제공하고 있다. 하나금융그룹(하나벤처스·하나증권 등)이 주요 주주로 참여하고 있으며 올해 1분기 기준 미국 내 운용자산(AUM)은 약 7500억원 규모다.
강성묵 하나증권 대표이사는 "빌드블록의 현지 전문성과 하나증권의 자산관리 역량을 결합해 글로벌 투자 시장에서의 입지를 공고히 하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com