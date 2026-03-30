하나증권, 부산창조경제혁신센터와 지역 혁신기업 육성 위한 업무협약 체결

부산 스타트업 발굴·투자 연계 협력…지역 창업 생태계 활성화 지원

투자조합 출자 통해 모험자본 공급 확대…성장 단계별 투자·상장 지원 확대

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나증권은 30일 부산창조경제혁신센터와 부산 지역 스타트업 생태계 활성화·모험자본 공급 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

회사에 따르면 이번 협약에 따라 양측은 부산 지역 초기 스타트업 투자 펀드 결성과 운영에 협력하고, 우수한 지역 스타트업 발굴 및 투자 연계를 함께 추진할 계획이다.

아울러 우수 스타트업 투자 포트폴리오 추천과 후속 투자 확대를 위한 네트워크도 공유하며, 지역 기업의 성장 단계별 지원 체계를 강화해 나가기로 했다.

김동식 하나증권 종합금융본부장(오른쪽)과 김용우 부산창조경제혁신센터 대표이사가 30일 열린 업무협약식에서 사진 촬영을 하고 있다. [사진=하나증권]

하나증권은 업무협약의 첫 실행으로 부산창조경제혁신센터가 조성한 '부산 글로벌 브릿지 투자조합'에 출자하며 부산 지역 혁신기업에 대한 모험자본 공급 확대에 나선다. 향후 지역 기반 유망 스타트업과 혁신기업에 대한 투자를 확대하고, 지방 기업의 성장 단계에 맞춘 자금 공급을 이어갈 방침이다.

초기 투자부터 후속 투자, 스케일업, 상장까지 기업 성장의 전 과정에 걸쳐 금융 지원을 제공하고, 상장 주관사 역할을 통해 자본시장 진입까지 지원하는 등 지역 창업 생태계 활성화와 지역 경제 활력 제고에 기여하는 생산적 금융을 실천해 나갈 예정이다.

하나증권은 최근 비수도권 혁신기업에 대한 투자를 확대하고 있다. 지난해 12월 제주창조경제혁신센터와 '모험자본 AI 혁신생태계 조성'을 위한 업무협약을 체결한 데 이어, 최근에는 충남 지역 기업 성장 단계 투자를 위한 '충남 기업성장 벤처펀드' 위탁운용사로 선정됐다. 이번 부산창조경제혁신센터와의 업무협약으로 지역 혁신기업 지원 행보를 이어갈 방침이다.

김동식 하나증권 종합금융본부장은 "이번 협약은 부산 지역 유망 스타트업과 혁신기업에 실질적인 성장 자금을 연결하고, 지역 창업 생태계 활성화에 힘을 보태기 위한 것"이라며 "앞으로도 하나증권은 모험자본 공급 확대를 통해 비수도권 혁신기업의 성장과 지역경제 활력 제고에 기여하는 생산적 금융을 꾸준히 실천해 나가겠다"고 말했다.

김용우 부산창조경제혁신센터 대표이사는 "이번 협약은 부산 지역 스타트업 생태계에 꼭 필요했던 모험자본의 물꼬를 트는 협약이라는 점에서 그 의미가 남다르다"며 "하나증권과 함께 지역 창업 기업이 투자를 통해 실질적으로 성장할 수 있는 환경을 만들어 가겠다"고 전했다.

rkgml925@newspim.com