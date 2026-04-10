전남도, '전남형 청년마을' 3곳 공모…최대 3억원 지원

AI 핵심 요약beta
- 전남도가 10일 청년단체·기업 대상 전남형 청년마을 3개소 공모를 밝혔다.
- 24일까지 시군 접수 후 선정팀에 마을당 연 1억원씩 3년 지원한다.
- 사업 지속 위해 실효성·상생·일자리 중심 심사하며 자립마을도 지원한다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 청년 활동공간 조성과 향토 자원을 활용한 프로그램 운영으로 지역 활력을 높이기 위한 '전남형 청년마을' 3개소를 공모한다고 10일 밝혔다.
신청 대상은 청년단체와 기업이며, 접수는 오는 24일까지 해당 시·군을 통해 진행된다. 최종 선정된 단체에는 마을당 연 1억 원씩 3년간 최대 3억 원의 사업비가 지원된다.
도는 특히 사업 종료 이후 지속성 부족 문제를 보완하기 위해 사업계획 평가에서 실효성, 지역 상생, 일자리 창출, 창업 가능성 등을 중심으로 심사할 방침이다.
'전남형 청년마을 만들기' 사업은 2022년부터 추진돼 현재까지 13개 시·군에 17개 마을이 조성됐다. 지금까지 참여한 청년은 4191명이며, 이 가운데 68명이 지역에 정착한 것으로 집계됐다.
윤연화 전남도 인구청년이민국장은 "청년마을을 통해 청년이 지역에 안정적으로 정착하고 창업과 일자리로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다"고 말했다.
전남도는 올해 신규 사업으로 '청년 자립마을 활성화 지원사업'을 추진한다. 청년마을 종료 이후에도 자립 운영이 가능하도록 창업 지원, 수익 모델 발굴, 전문가 멘토링 등을 지원하며, 5개소를 선정해 개소당 5000만 원을 지원할 예정이다.
ej7648@newspim.com