전국 광역단체장 4월10일 일정

AI 핵심 요약beta
- 김진태 강원지사 31일 써이마루 공장 이전 투자협약식 했다.
- 김관영 전북지사 합동간부회의 주재한다.
- 고광완 광주시장 직무대행 응급환자 체계 점검한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲김진태 강원도지사
- ㈜쏘이마루 공장 춘천이전 투자협약식(09:30 본관 소회의실)
- 춘천 풍물시장 춘풍야장 개장식 (18:00 춘천 풍물시장)
▲김관영 전북지사
- 합동간부회의 (10:00 종합상황실)
▲고광완 광주시장 직무대행
- 응급환자 이송·진료체계 점검 및 정책현장 방문(09:00 광주119구급 상황관리센터 등)
- 2026년 1분기 지방통합방위회의(14:00 충무시설)
- 빛고을 넷제로 프렌즈 2기 발대식(15:00 소회의실)
▲황기연 전남지사 권한대행
- 제107주년 대한민국임시 정부수립 기념식(10:30 전남항일독립운동기념탑)
- 제65회 전라남도 체육대회 개회식(15:30 구례)
▲김영환 충북지사
- 주요 혁신정책 점검회의(08:30 여는마당)
- 제21회 충청북도 어르신 생활체육대회(10:00 진천)
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
- 2026년 대구.경북 화랑훈련 사후검토 회의(10:00 다목적홀)
- 두봉 레나도 주교 1주기 추모미사(14:30 예천농은수련원)
- 2026년 제1차 공공보건의료협력 강화추진단 운영위원회(17:00 호텔 인터불고 대구)
▲이장우 대전시장
- 2026 대전 0시 축제 추진위원회(09:00 대회의실)
- 제107주년 대한민국임시정부 수립 기념식(10:30 대전근현대전시관)
- 2026년 대전광역시 과학기술위원회(15:00 대회의실)
- 2026 대전 서구 아트페어 '아트스프링' 개막식(18:00 탄방동 로데오거리)
▲김하균 세종시장 권한대행
- 외부 일정 없음
▲김태흠 충남지사
- 제107주년 대한민국 임시정부 수립 기념식(11:00 충남보훈관)
▲박형준 부산시장
- 시-공무원노조 단체협약 체결식(10:00 국제의전실)
- 제107주년 대한민국임시정부 수립 기념식(11:00 부산보훈회관)
- 부산시 통합방위회의(14:00 부산시청 1층 대강당)
▲박완수 경남지사
- 제47회 재일·재경도민회 향토기념식수 행사(11:00 백연유원지 일원)
- 2026 산청 농특산물 대제전(14:00 동의보감촌 잔디광장 및 특설무대)
- 창녕낙동강유채축제 개막식(19:00 창녕군 유채단지 상설무대)
▲김두겸 울산시장
- 주요일정 없음
▲유정복 인천시장
- 통상업무
▲김성중 경기도지사 권한대행
- DMZ 평화이음 열차 운행 재개 기념식(11:45 도라산역)
▲박천수 제주도지사 권한대행
- 제105주년 대한민국임시정부수립 기념식(10:00 한라컨벤션센터)
- 충무훈련 결과 종합보고(11:00 지하 종합상황실)
- 제54회 보건의날 기념식(14:00 제주콘텐츠진흥원)
[전국종합=뉴스핌]