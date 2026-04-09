우리운용 '미국 단기채 공모주' 펀드, 순자산 3000억 돌파

AI 핵심 요약beta
- 우리자산운용이 9일 우리미국단기채공모주 펀드 순자산 3000억원 돌파를 밝혔다.
- 1년 수익률 8.51%로 국내 미국 단기채 펀드 1위를 기록했다.
- 누버거버먼과 협업해 단기채 이자에 글로벌 IPO 초과수익을 결합한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 우리자산운용은 9일 '우리미국단기채공모주증권자투자신탁' 펀드 순자산이 3000억원을 넘어섰다고 밝혔다.
지난 8일 펀드평가사 제로인 집계 기준 1년 수익률(원화 기준)은 8.51%, 6개월 수익률은 8.42%로, 국내에 설정된 미국 단기채 투자 펀드 가운데 1위를 기록했다.
이 펀드는 단기채 이자 수익과 글로벌 IPO 투자 초과 수익을 결합한 하이브리드 전략을 구사한다. 우리자산운용은 글로벌 자산운용사 누버거버먼(Neuberger Berman)과의 협업을 통해 공모가 대비 기업가치가 저평가된 종목에 집중 투자하고 있다.
실제 편입 종목의 성과도 두드러졌다. 블록체인 기반 핀테크 기업 서클(Circle)은 지난해 6월 상장 직후 장중 고가 기준 공모가 대비 800% 이상 폭등했으며, 디자인 플랫폼 피그마(Figma)는 지난해 7월 상장 이틀 만에 330% 이상 급등했다. 지난해 9월 상장한 일본 오리온 브루어리(Orion Brewery)는 현재 공모가 대비 58% 이상 상승세를 이어가고 있다.
올해 들어서만 2127억원이 유입됐다. 국내 미국 단기채 투자 펀드 중 가장 큰 규모다. 스페이스X(SpaceX) 등 대형 기술기업 IPO를 앞두고 선제적 투자 수요가 몰린 결과로 풀이된다.
국내 개인투자자는 해외 공모주 청약에 직접 참여하기 어렵지만, 이 펀드를 통하면 채권 이자 수익을 확보하면서 글로벌 IPO 시장에 간접 참여할 수 있다.
정지윤 우리자산운용 글로벌운용2팀 팀장은 "스페이스X 등 글로벌 초대형 공모주에 대한 투자자 관심이 높지만 개인이 직접 청약에 나서기엔 진입 장벽이 높다"며 "이 펀드를 이용하면 개인투자자도 글로벌 우량 공모주에 손쉽게 투자할 수 있는 만큼 올해 글로벌 IPO 시장 회복기에 최적의 대안이 될 것"이라고 말했다.
우리자산운용은 안정적인 캐리 수익 기반을 유지하면서 밸류에이션과 수급을 고려해 우량 기업 상장 기회를 적극 포착한다는 방침이다.
dconnect@newspim.com