시흥시 전역 내려앉은 '벚꽃비'..."엔딩 오기 전 봄의 정취 만끽하세요"

AI 핵심 요약beta
- 시흥시민들이 9일 벚꽃 명소들을 찾았다.
- 소래산 ABC행복학습타운에 벚꽃비가 내렸다.
- 물왕호수 연꽃테마파크 오난산 등 꽃길이 펼쳐졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
연꽃테마파크·오난산전망공원 등 곳곳에 상춘객 발길 이어져
갯골생태공원·옥구공원 등 시흥 꽃길 테마 명소로 '생동감' 가득
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 햇살 좋은 봄바람을 타고 경기 시흥시 전역이 하얀 벚꽃 물결로 일렁이고 있다. 4월의 정점에 선 지금, 시흥 곳곳에는 새하얀 벚꽃 터널이 봄 향기를 가득 품은 채 시민들을 반기고 있다.
시흥시의 대표적인 봄꽃 명소인 소래산 자락 ABC행복학습타운에는 바람에 흩날리는 꽃잎이 마치 '벚꽃비'처럼 내려앉으며 장관을 연출하고 있다. 교정 곳곳을 수놓은 벚꽃들이 시민들의 환한 미소와 어우러져 봄날의 화사함을 더한다.
인근 물왕호수는 또 다른 매력을 선사한다. 잔잔한 호수 물결 위로 꽃잎이 스치듯 떨어지며 고즈넉한 봄날의 여운을 남긴다. 호숫가를 따라 조성된 산책로를 걷다 보면 일상의 피로를 잊게 하는 평온한 봄의 정취를 온전히 느낄 수 있다.
연꽃테마파크 벚꽃길에는 갓 돋아난 연둣빛 새순과 하얀 꽃잎이 어우러져 생동감을 더한다. 이곳을 찾은 가족 단위 상춘객들은 벚꽃 나무 아래에서 사진을 찍으며 소중한 추억을 남기기에 여념이 없다.
은계호수공원 인근에 위치한 오난산전망공원 역시 벚꽃 향연이 동산을 가득 채웠다. 완만한 산책로를 따라 오르는 발걸음마다 봄의 온기가 스며들며, 전망대에서 내려다보는 시흥의 봄 풍경은 그야말로 일품이다.
시흥의 봄은 여기서 끝이 아니다. 갯골생태공원과 옥구공원, 소래산 산림욕장 등 시흥 전역이 다양한 봄꽃 경관으로 이어지며 거대한 정원을 연상케 한다. 걷는 발걸음마다 꽃잎이 부서지듯 흩어지고, 작은 행복이 피어나는 꽃길이 끝없이 펼쳐진다.
시흥시 관계자는 "벚꽃엔딩이 오기 전, 시흥의 아름다운 봄날을 만끽하시길 바란다"며 "가족, 연인과 함께 시흥의 꽃길을 걸으며 따뜻한 봄의 위로를 받으셨으면 좋겠다"고 전했다.
짧아서 더 아름다운 이 봄, 흩날리는 벚꽃 잎과 함께 시흥에서 특별한 봄날의 기억을 만들어보는 것은 어떨까.
1141world@newspim.com