안동병원, 서울 중곡제일시장협동조합과 의료협력 MOU

AI 핵심 요약beta
- 안동병원이 8일 서울 광진구 중곡제일시장협동조합과 조합원 건강권 증진을 위한 업무협약을 체결했다.
- 안동병원은 시장 조합원들을 대상으로 건강검진을 지원해 바쁜 생업으로 정기적 건강관리에 어려움을 겪는 상인들을 돕는다.
- 지방 거점 병원과 수도권 상인의 협력으로 안동 지역 방문 수요 확대와 지역경제 활성화가 기대된다.
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[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 안동시 소재 안동의료재단 안동병원이 서울 광진구 중곡제일시장협동조합과 조합원 건강권 증진, 상호 협력 강화위한 업무협약을 체결했다. 소상인들의 건강권 증진은 물론 생활인구 유입으로 지역경제 활성화에 한몫을 톡톡히 할 것으로 기대된다.
9일 안동병원 측에 따르면 서울 광진구 소재 중곡제일시장은 서울특별시상인연합회 소속 전통시장으로 광진구 8개 전통시장 가운데 가장 큰 규모를 갖춘 대표 시장이다. 지역 전통시장의 활성화와 현대화를 선도하며 지역 상권의 중심축 역할을 해 오고 있다.
이번 협약은 시장 조합원들의 건강 증진과 의료서비스 이용 편의 향상을 위해 마련됐다. 안동병원은 중곡제일시장협동조합 소속 조합원들을 대상으로 건강검진을 지원해 바쁜 생업으로 정기적인 건강관리에 어려움을 겪는 상인들이 보다 체계적으로 건강을 돌볼 수 있도록 지원할 계획이다.
특히 이번 협약은 수도권에 집중된 의료 이용 흐름 속에서 지방 권역 거점 병원이 수도권 상인들과 협력해 실질적인 건강관리 지원을 제공하는 새로운 상생모델이라는 점에서 의미를 더한다. 조합원들이 안동병원을 직접 방문해 건강검진과 의료서비스를 이용하게 되면 단순한 진료 연계를 넘어 안동 지역 방문 수요를 확대하는 계기가 될 것으로 기대된다.
안동병원 강신홍 이사장은 "이번 협약이 지역과 지역을 연결하는 의료 협력의 새로운 모델이 되길 바란다"면서 "안동병원은 앞으로도 지역 간 상생과 협력을 기반으로 국민 건강 증진에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
중곡제일시장협동조합 류정래 조합 이사장은 "단순한 의료서비스 제공을 넘어 지역 간 협력의 출발점이 될 것"이라며 "이번 협약을 계기로 조합원들이 건강을 지키며 안정적으로 생업에 종사할 수 있는 기반이 마련되기를 기대한다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com