박동식 사천시장, 재선 도전 공식 선언…"경험으로 증명하고 결과로 답하겠다"

AI 핵심 요약beta
- 박동식 사천시장이 9일 재선 출마를 선언했다.
- 우주항공 산업 성과 부족과 정책 실행 미흡을 진단했다.
- 지역경제 연계 강화와 청년 정착 등으로 체감 변화를 약속했다.
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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천 미래의 새로운 도약을 내세운 박동식 사천시장이 재선 도전을 공식 선언했다.
박 시장은 9일 오전 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "사천의 더 큰 도약과 새로운 미래를 위해 다시 한 번 시민 앞에 서겠다"고 출마의 변을 밝혔다.
그는 "이날 사천이 우주항공 산업을 중심으로 한 성장 기회를 맞고 있음에도 불구하고 시민이 체감하는 변화는 충분하지 않다"고 진단하며 "산업 성과가 지역경제 전반으로 확산되지 못했다"고 아쉬움을 드러냈다.
그러면서 "계획은 있었지만 실행이 부족했고 정책이 시민의 삶으로 이어지는 데 한계가 있었다"며 "앞으로는 정책의 실행력과 성과 창출에 더욱 집중하겠다"고 말했다.
이어 "경남도의회 의장과 도의원, 사천시장으로 이어진 행정 경험을 바탕으로 정책의 지속성과 추진이 매우 중요하다"고 강조했다.
그는 향후 시정 운영 방향으로 ▲우주항공 산업과 지역경제 간 연계 강화▲청년 정착 여건 개선▲행정 운영 방식 보완 ▲재정 운용 효율성 제고 등을 제시했다.
산업 분야에서는 기업 유치에 더해 정착 기반과 인력 양성 체계 구축 필요성을 언급했고 이를 통해 지역 내 일자리 창출과 경제 활성화를 도모하겠다는 계획이다.
청년 정책과 관련해서는 일자리·주거·교육 여건을 종합적으로 고려한 정책 추진 필요성을 강조했다.
행정 분야에서는 시민 요구 대응 체계 전반에 대한 점검과 개선 의지를 밝혔고, 재정 운용에서는 불필요한 지출을 줄이고 핵심 분야 중심으로 투자 우선순위를 재정비하겠다고 말했다.
박동식 시장은 "시민 생활과 직결되는 분야에서 체감할 수 있는 변화를 만들어 나가겠다"며 "경험으로 증명하고 결과로 답하겠다"고 약속했다.
일부 지역 언론사와 시민단체가 제기한 우인수산 냉동창고 부지 매입과 관련해 '혈세 낭비'라는 지적에 대해 박 시장은 "이번 부지 매입은 단순하게 토지를 취득하기 위한 사업이 아니라 지난 2016년부터 약 10년간 단계적으로 추진해 온 삼천포대교공원 주차장 확장사업의 일환으로 장기간 진행된 사업"이라고 설명했다.
또 "이번 사업은 '혈세 낭비'가 아니라 사천의 미래 경쟁력을 위한 선제적 투자이며 그 성과는 지역경제 활성화와 일자리 창출로 반드시 이어질 것으로 전망하고 있다"고 답했다.
그는 "해당 부지 고가 매입에 대해 보상금은 행정이 임의로 정하는 것이 아니라, '공익 사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률'에 따라 3개 감정평가기관의 평가를 거쳐 산정됐다"며 "일부에서 언급하는 공시지가는 단순 참고 지표일 뿐, 실제 보상 기준이 아니라며 이번 보상은 법적 기준과 절차에 따라 이루어진 정당한 보상이고 특히 특혜나 고가 매입 주장은 사실과 전혀 다르다"고 일축했다.
m25322532@newspim.com