从处方空间到零售新宠 韩国药店成美妆中心

纽斯频通讯社首尔4月9日电 随着外国游客增加和消费结构变化，韩国以处方调剂为主的药店正加速向美妆与健康消费融合的零售渠道转型，逐步成为韩国美妆流通体系中的重要一环。

【插图=AI生成】

业内人士指出，药店功能正在由"药品供应"向"产品说明、成分验证与消费引导"转变。

数据显示，外国游客对药店的消费显著增长。据韩国观光公社（旅游发展局）近日发布的统计，外国游客医疗消费中，药店占比已由2021年的38.24%上升至2025年的59.11%，超过皮肤科等渠道。

同期，外国游客医疗旅游支出增长约10倍，达到5618亿韩元，这一增长效应直接带动药店美妆消费。以明洞为例，近两个月新增9家药店，2025年以来累计新增18家，目前总数约40家，其中超过一半为美妆特色药店。

分析认为，外国消费者、特别是年轻群体更倾向基于成分和功效进行"目的性购买"推动药店从传统调剂场所转变为高参与度消费渠道。同时，药店凭借药师专业指导优势，能够提供部分高功能产品，形成差异化竞争。

此外，药店在选址与经营方式上也不断调整，多集中于核心商圈及地铁周边，并逐步引入开放式陈列和体验区域，提升消费体验。一些门店还通过社交媒体吸引海外消费者，扩大客源。

这一趋势也反映在企业布局上。包括东国制药等企业加快拓展药店渠道，部分品牌通过功能性产品与设备结合，强化专业形象，拓展市场空间。

业界表示，随着韩国美妆持续发展以及消费模式变化，药店正由传统销售终端转型为融合专业服务与消费体验的综合渠道，有望在未来美妆及健康消费市场中发挥更大作用。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社