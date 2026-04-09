[6·3지선 주자] '울진군의원 재선 도전' 황현철 "더 강한 실행력으로 울진 변화시키겠다"

AI 핵심 요약beta
- 황현철 울진군의원이 9일 6·3지방선거 다 선거구 국민의힘 예비후보 등록했다.
- 지난 4년 초선 의정으로 농어임업 조례 발의와 청년 이탈 극복에 노력했다.
- 인구 감소 위기 극복 공약 제시하며 재선 출마 의지 밝혔다.
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[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 황현철 경북 울진군의원이 '6·3지방선거' 울진군의원 '다' 선거구 국민의힘 예비 후보로 등록하고 재선 고지를 향한 본격적인 행보에 들어갔다.
황 예비 후보는 울진군의원 '다' 선거구 예비후보 등록을 마친 후 자료를 내고 "지난 4년간 초선의원으로서 현장에서 답을 찾는 주민자치, 군민의 삶을 실제로 바꾸는 의정 활동을 위해 뛰어왔다"며 "특히 울진군의 생업 특성을 반영한 조례를 다수 발의하며 농·어·임업 현장의 고통을 해소하고 청년 이탈 극복과 관광이 지역 경제로 이어지도록 예산 집행 구조를 바꾸는 데 노력해 왔다"고 강조했다.
황 예비후보는 "울진은 인구 감소에 따른 지방소멸의 위기에 직면해 있다"며 "울진은 더 빠르게 변해야 하고, 군민의 삶은 더 나아져야 한다"고 강조하고 "풀뿌리 주민 자치의 현장인 울진군의회가 청년 이탈을 억제하고 정주민들이 보다 나은 삶을 영위할 수 있도록 촘촘한 제도적 장치를 만들고 예산 집행의 적정성과 공정성을 견제하는 보루 역할을 충실하게 수행해야 한다"고 피력했다.
그러면서 황 예비후보는 △판로시스템 정착 등 어민과 농민이 체감하는 생활경제 기반 구축 △지속 가능한 일자리·창업기반을 통한 청년이 돌아오는 울진 조성 △후포마리나항 포차거리 조성 등 머무는 관광, 돈이 되는 관광 인프라 구축 등을 실천 공약으로 제시했다.
황 예비후보는 또 지난 4년간 의정 활동에 주력해 온 울진의료원 제도개선 등 주민 의료 안전망 구축 방안도 내놓았다.
황 예비후보는 "울진의료원은 현재 재정적 안정화 단계로 접어드는 등 변화의 과정에 있다"고 진단하고 의료 인력의 충분한 확보와 근무환경 개선, 재정 누수 차단 등 의회 차원의 강력한 점검과 견제를 통해 안정된 의료 시스템을 끝까지 지켜내겠다"고 약속했다.
황현철 예비후보는 "지난 4년간의 의정 활동을 기반으로 더 낮은 자세로, 더 강한 실행력으로 울진의 변화를 반드시 만들어내겠다"며 지지를 호소했다.
nulcheon@newspim.com